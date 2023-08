Madagascar: Toliara - Le « Dubaï de Madagascar » se dévoile

Des événements sont organisés sur les dunes du « Dubaï de Madagascar » pour mettre en avant le concept « Grandes Vacances à Toliara ».

Le « Dubaï de Madagascar » n'est autre que les dunes d'Andaboy, situées dans la commune rurale de Belalanda, à une dizaine de kilomètres de la ville de Toliara sur la RN9. Le « Dubaï de Madagascar » à Toliara est caractérisé par son aspect désertique, des dunes de sable, et ses plages non encore exploitées et surtout un soleil présent 365 jours par an. Des artistes y ont déjà réalisé des clips profitant de la couleur or du sable, et depuis 2022, les plages d'Andaboy commencent à être fréquentées.

En cette période de vacances, le « Dubaï de Madagascar » selon les termes mis en avant par l'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU) sera sous le feu des projecteurs durant trois semaines. Andaboy servira d'endroit privilégié pour accueillir une vingtaine d'activités jusqu'à la fin du mois. Les plages ont accueilli depuis hier les premières festivités du concept « Grandes Vacances à Toliara ». Un spectacle géant y était organisé avec les artistes « José Volirano » et « Kifr », et d'autres s'ensuivront.

« Grandes Vacances à Toliara » a été lancé officiellement hier. « L'événement veut attirer les touristes sur les merveilles à explorer à Toliara et dans la région Atsimo Andrefana. Il promet une expérience enchanteresse » a souligné le directeur de l'Office du Tourisme de Toliara, Rija Ravelojaona.

Circuits

Un grand carnaval a fait le tour de la ville jusqu'au Jardin de la mer durant lequel les opérateurs touristiques et même des entités existant juste à Toliara ont participé. « C'est la promotion de Toliara sous toutes ses formes », a indiqué le maire de la commune urbaine de Toliara, Dédé Vita Sidson. Il n'y a pas que les plages et dunes d'Andaboy à explorer. Les organisateurs promettent d'autres activités haletantes à Toliara et ses environs pour les grandes vacances.

Du kitesurf, du parapente, des sports traditionnels, des concours de meilleurs DJ, des compétitions de sport mécanique, du show à la façon « Toliara tsy miroro » à Andaboy. Des courses de pirogue spéciales femmes, des baptêmes de plongée, des visites de musée et de piscicultures, tout a été mélangé pour faire ressortir la beauté de la région. Un circuit « Montagne de la table » à Andatabo, sur la RN7 aux portes d'entrée de la ville de Toliara sera organisé.

En outre, le littoral sud sera à l'honneur avec l'organisation d'un voyage à Anakao, Beheloke et Efoetse où le parc national de Tsimanapetsotse attend les visiteurs. D'autres circuits comme « la presqu'ile de Sarodrano » ou le circuit « Baie de Saint-Augustin » sont proposés aux touristes afin de mieux connaître la partie sud-ouest de l'île. Le nord ne sera pas en reste avec la visite d'Andavadoaka, à environ 220km de Toliara. Des voyages organisés sont lancés et des tarifs abordables sont proposés par les organisateurs.

« Du 4 au 27 août, rejoignez-nous pour des moments magiques et des souvenirs impérissables », lance l'Office régional du Tourisme de Toliara. Les promoteurs de l'événement à l'instar de l'ORTU, Bakao Service et le Pôle intégré de Croissance (PIC) misent sur la réussite de l'événement « Grandes Vacances à Toliara » car pour eux, « Toliara ne doit plus dormir ».