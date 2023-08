Ile Maurice: Jardinage - Siddarth Seekun encourage l'utilisation de pots biodégradables

Cet entrepreneur est propriétaire de boulangeries et de restaurant. Mais il a une passion pour les plantes. Siddarth Seekun, un habitant de Trou-aux-Biches, encourage la culture des plantes dans des pots biodégradables. Ainsi, il compte offrir plus d'une centaine de ces pots lors d'une expo-vente, qui se tient, ce week-end, à Trou-aux-Biches. D'ailleurs, cette manifestation organisée par le Professional and Young Farmers' Club, aura lieu sur un terrain se trouvant non loin du poste de police de la localité et mis à la disposition de ce club par Siddarth Seekun.

L'entrepreneur souligne que c'est au cours d'un voyage en Malaisie qu'il a remarqué que des cultures de plantes différentes se faisaient dans de tels pots. «Il y avait toute une gamme de pots de tailles différentes, avec même des arbustes. Donc, quand je suis retourné à Maurice, je me suis demandé pourquoi ne pas encourager les gens, surtout des jeunes, qui hésitent à se salir les mains, à utiliser cette technique pour planter.» Il explique que c'est facile de planter du thym, de la coriandre ou de la menthe et des plantes médicinales, pour ne citer que ces plants, dans ce genre de pots. «Il y en a de plus gros et dans lesquels, on peut cultiver des arbustes et de fleurs. Ces pots sont ensuite mis dans des fossés.»

Si durant le week-end du 5 au 6 août, Siddarth Seekun compte offrir gratuitement un peu plus d'une centaine de ces pots, il compte mettre à la disposition de l'association, organisatrice de l'expo-vente, près d'un millier de ces pots pour qu'elle les remette, à son tour, à des jeunes surtout.

L'entrepreneur estime que par son action, de nombreux Mauriciens, notamment des jeunes, auront davantage de plantes dans leurs cours et même dans les champs.

Pour rappel, cet expo-vente sera ouverte entre 8 et 16 heures durant le week-end et réunira environ 25 exposants. Des variétés de produits seront mises en vente à des prix forfaitaires.