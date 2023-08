Ile Maurice: Jeux de la Francophonie - Tracy Durhone décroche l'or, la seule médaille des judokas mauriciens

Tracy Durhone s'est adjugée le titre de championne des Jeux de la Francophonie dans la catégorie des +78 kg en judo. Le vendredi 4 août, elle a battu en finale, la Libanaise Natacha Tarabay. Grâce à sa médaille d'or, Tracy Durhone a non seulement fait flotter haut notre quadricolore à Kinsasha, en République Démocratique du Congo, mais permet également à l'équipe mauricienne de ne pas rentrer bredouille. Des 12 judokas ayant fait le déplacement, elle est, effectivement, la seule médaillée.

«Je suis très fière. Les mots me manquent pour décrire la joie qui m'anime. Cette médaille est le fruit de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Il n'est pas facile de se réveiller tôt le matin, d'aller à l'entraînement. Une fois la séance matinale terminée, se plonger dans les études et tout de suite après, se préparer pour la session de l'après-midi», a déclaré la judokate. Et d'ajouter : «Je dédie cette médaille à mes parents qui me soutiennent inconditionnellement, à la famille du judo mauricien et à toute l'île Maurice.»

Tracy Durhone a frayé son chemin vers l'ultime étape en enregistrant deux victoires. La première face à la Burkinabée Michelle Sandrine Nikiema lors du tour préliminaire. Laquelle l'envoya directement en demi-finale, qu'elle remporta aussi contre la Congolaise Malundama Landu.

Après cette grande réalisation, Tracy Durhone a le regard désormais tourné vers les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), prévus dans quelques jours à Madagascar, et les Championnats d'Afrique seniors au début du mois prochain au Maroc. Où, dit-elle, l'objectif sera d'aller à la conquête de l'or également. Sa performance aux Jeux de la Francophonie ne pourra certainement que la stimuler.

Pour ce qui est des autres combattants Mauriciens, trois ont terminé leur tournoi au pied du podium, soit à la 5e place. Ils sont Winsley Gangaya (-60 kg), Alessia Hortense (-52 kg) et Noémie Evenor (-70 kg). Loriana Joseph (-48 kg), Emilie Momus (-57 kg), Alexsha Agathe (-78 kg), Ivan Flora (-66 kg), Shawn Foolchand (-73 kg), Daniellito Rosidor-Perrine (-81 kg), Tushar Goodoory (-100 kg) et Hansley Begué (+100 kg) n'ont, eux, malheureusement pas réussi à passer la phase préliminaire.