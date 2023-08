Ile Maurice: Après les seniors, le MSM mise sur les jeunes pour remporter les élections

«N'apportez pas des bébés. Les grandes personnes sont notre trésor, laissez-les se reposer.» Il ne pouvait y avoir un message plus clair de la part du leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth, pour que les jeunes soient présents en très grand nombre le 12 août à partir de 14 heures au Sun Trust. Il s'adressait aux membres du comité central de son parti samedi dernier. Et il a même donné la définition d'un jeune et, selon lui, il doit se trouver dans la tranche d'âge de 17 à 35 ans.

Ainsi, le MSM mise beaucoup sur les jeunes pour les prochaines élections générales. Ce parti estime qu'une très grande majorité des seniors le soutiennent, d'où une campagne envers les jeunes. Les Mauriciens peuvent mieux comprendre maintenant pour quelle raison le gouvernement est venu avec cette décision d'accorder Rs 20 000 aux jeunes de 18 ans.

Après ce mot d'ordre lancé par Pravind Jugnauth, les parlementaires du parti Soleil ainsi que les agents n'ont pas tardé à mener campagne auprès des jeunes. Surtout à travers les réseaux sociaux. Un message a été lancé pour ce rassemblement. «Notre but c'est de réunir au moins 3 000 jeunes au Sun Trust le 12 août. Le transport sera disponible et les responsables de chaque circonscription doivent être en contact avec le secrétariat (un nom est mentionné). Des provisions ont été faites pour des rafraîchissements.» C'est une traduction de ce qu'on peut lire dans un message sur les réseaux sociaux. Dans un autre message du MSM au n° 5 - Unir pour Bâtir -, il y a même un avis de recrutement. «Si ou ena 18-35 ans, jeune patriote, hard worker, innovateur, envi travay ar MSM, pou fer ou pays vinn enkor pli meilleur, contacter nous.»

Et des parlementaires ne sont pas reste. Ainsi, une vidéo en circulation depuis mercredi soir montre le ministre Anwar Husnoo animer une réunion du comité régional du n° 3 (Port-Louis Est/ Port-Louis Maritime) où il lance un appel pour que la dizaine d'écoles de sa circonscription soit bien représentée par des jeunes. Salim Abbas Mamode, autre député de cette circonscription, lui a fait comprendre qu'au moins 150 jeunes de cette circonscription devront être présents le samedi 12 août à ce congrès. Le ministre Anwar Husnoo va plus loin en affirmant qu'il faut relancer les réunions. Il souhaite qu'au moins deux réunions soient organisées chaque mois dans cette circonscription. Il a fait un plaidoyer pour que les habitants ne soient pas «c...» pour voter l'opposition une nouvelle fois. «Ti c... pa res c...».

Pravind Jugnauth a insisté pour que chaque école, soit un centre de vote, ait de jeunes agents. «Tant qu'il y a plus d'agents, ce sera tant mieux. Il ne faut exclure personne», a-t-il lancé. Selon lui, c'est un travail minutieux qu'il faut entreprendre sur le terrain.

Un agent du MSM de la circonscription de Pamplemousses-Triolet (n° 5), qui rencontre un ministre au moins cinq fois par semaine, nous a laissé entendre qu'il ne sera pas surpris si les élections générales sont prévues plus tôt que novembre 2024, avec cette campagne menée auprès des jeunes. Il confirme qu'il y a une équipe qui est en contact avec des jeunes de cette circonscription. Toutefois, il nous a laissé entendre que ce sera beaucoup plus facile d'avoir des jeunes aux alentours de 25 ans à monter, car ceux qui ont entre 17 et 21 ans sont en grande majorité des étudiants et les samedis, ils suivent des leçons particulières.

Dans la circonscription de Port-Louis-Nord/Montagne-Longue (n° 4), une femme bien placée pour obtenir un ticket aux prochaines élections générales nous a laissé entendre que depuis mercredi, elle dispose d'une liste d'une trentaine de jeunes. Elle se dit confiante qu'il y aura beaucoup de jeunes présents le 12 août au Sun Trust et elle se demande même si le parti ne doit pas envisager d'installer des grands écrans au rez-de-chaussée du bâtiment.