Ile Maurice: Cour suprême - Dommages de plus de Rs 2 M obtenus par une enfant britannique blessée

David Messer, un ressortissant anglais, réclamait des dommages de plus de Rs 13 millions à la Eagle Insurance Ltd et à Praveen Racktoo, le propriétaire d'un bateau de plaisance.

En août 2016, David Messer était en vacances à Maurice en compagnie de son épouse et de ses enfants. Lors d'une sortie en mer sur un bateau appartenant à Praveen Racktoo, sa fille, qui était alors âgée de neuf ans, s'était blessée au visage quand une pièce du bateau s'est détachée et l'a heurtée. David Messer estimait que cet accident était dû au fait que les skippers du bateau allaient trop vite et n'avaient pas pris les mesures de sécurité appropriées pour leurs clients. Lors d'un règlement à l'amiable, la compagnie d'assurance a accepté de verser au plaignant 40 000 livres sterling (GBP), équivalent de Rs 2 262 400, en sus de s'acquitter des frais du procès.

David Messer était représenté par Me Zeeshan Rajani et la Senior Attorney Me Zubeida Salajee. Dans sa plainte, M. Messer explique que son épouse, ses deux enfants et lui-même sont arrivés à Maurice, le 7 août 2016, pour des vacances et séjournaient à l'hôtel Lux Belle-Mare. Praveen Racktoo est le propriétaire de Ractours Speed Boat. Le 16 août 2016, David Messer a réservé une sortie en bateau avec le skipper de Ractours Speed Boat pour l'emmener lui et sa famille à l'Île-aux-Cerfs. Il a payé Rs 10 000 pour cette sortie.

En raison du mauvais temps, celle-ci a été annulée et reportée au 19 août. Deux personnes, y compris un skipper, opéraient le hors-bord ce jour-là mais le propriétaire du bateau n'était pas là. David Messer explique que le bateau a démarré et a pris de la vitesse. Il allait très vite quand une pièce du siège sur lequel étaient assises l'enfant et son épouse, s'est détachée et a heurté la petite fille en plein visage. Celle-ci a commencé à saigner et les skippers du hors-bord se sont arrêtés et ont fait demi-tour. L'enfant a été transportée à l'hôpital de Flacq où elle a reçu des soins.

De retour en Angleterre, la fillette a dû suivre plusieurs traitements hospitaliers et la jeune fille, qui a aujourd'hui 15 ans, a une grande cicatrice sur le visage. Elle devait subir une chirurgie plastique en décembre 2017 mais n'a pu le faire, faute de moyens, l'intervention coûtant environ 4 787 GBP. D'autres interventions coûteuses l'attendent. Cette situation, explique le père, dans sa plainte, a causé un grand préjudice à sa famille et surtout à sa fille, qui souffre toujours des séquelles de cet accident. Les défendeurs sont cependant tombés d'accord pour un règlement à l'amiable et se sont engagés à payer des dommages de 40 000 GBP au plaignant, en sus des frais du procès.