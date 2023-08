Afrique: Championnats d'Afrique de Boxe - Richarno Colin en finale contre l'Algérien Jugurtha Ait Beka

Le Mauricien Richarno Colin boxera pour conserver son titre de champion d'Afrique des 63,5 kg, ce samedi 5 août, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, au Caméroun. Face à lui, le Mauricien aura pour challenger Jugurtha Ait Beka. Les deux sont sortis vainqueurs de leur demi-finale, vendredi soir. «C'est un grand privilège de pouvoir défendre le titre acquis l'année dernière. Pour la finale, je vais me donner à fond. L'objectif est la médaille d'or et je compte sur mes coaches, Roberto Ibanez Chavez et Josian Lebon, pour me guider sur le ring», déclare Richarno Colin.

Pour valider son ticket pour la finale des -63,5 kg, le pugiliste s'est défait de Mbiya Kulenguluka de la République du Congo. Après un premier round équilibré, notre compatriote a dominé les deux dernières reprises. A la fin du combat, il a décroché une victoire par décision unanime (30-25, 30-25, 30-26, 30-25 et 30-25).

De nationalité algérienne, Jugurtha Ait Beka a, lui, remporté la première demi-finale du tableau contre le Marocain Nadir Abdelhaq (29-28, 30-27, 30-27, 30-27 et 27-30). Agé de 27 ans, le boxeur est le champion d'Afrique de la catégorie supérieure, soit les -67 kg. En novembre de l'année dernière, l'Algérien a remporté une médaille d'or à la Golden Belt Series chez les -63,5 kg. En mai dernier, il a aussi disputé les Championnats du monde dans cette même catégorie et s'est classé 9e. C'est le même classement qu'avait atteint Richarno Colin dans ce tableau.

Pour l'entraîneur Josian Lebon, cette finale entre Richarno Colin et Jugurtha Ait Beka s'annonce relevée. «L'envie de gagner est présente des deux côtés», dit-il. Mais l'ancien boxeur croit aux chances de son poulain. «Richarno Colin affiche un très bon état d'esprit. Son expérience est aussi un grand atout. La médaille d'or sera à lui», poursuit-il.

Agé de 36 ans, Richarno Colin en est à sa septième participation aux Championnats d'Afrique. «Atteindre une troisième finale dans cette compétition est une première satisfaction. Je tiens à remercier Dieu, ma famille et tous ceux qui me soutiennent comme l'Association Horizon Olympique Paralympique de l'Élite, le ministère des Sports et le Comité olympique mauricien», déclare-t-il. Richarno Colin avait remporté son premier titre de champion d'Afrique en 2011 chez les 64 kg alors que la compétition se tenait... au Caméroun.