Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Les finalistes seront connus ce lundi

Les demi-finales aller disputées le 3 août au stade Alphonse-Massamba-Débat ont bel et bien confirmé que les places qualificatives pour la finale seront très dures à négocier. Aucune des quatre équipes n'est à l'abri, en témoignent les résultats obtenus.

Les Diables noirs, tenants du titre, ont été tenus en échec par l'Athlétic club Léopards de Dolisie 0-0. Le match retour prévu à Dolisie reste très ouvert.

« C'était un match fermé et on espère qu'à Dolisie ce sera un match ouvert. Ce sera un autre match avec une autre équipe et on va voir ce que ça va donner. Comme c'est à l'extérieur, chaque but marqué va compter. Si on fait 3-3 à Dolisie je serai content de la qualification. Je suis un compétiteur et il n'y a que la victoire qui m'intéresse », a expliqué Noel Tosi, l'entraîneur des Diables noirs à la conférence de presse d'après match.

Il compte sur le retour de ses joueurs de la Francophonie pour aligner, le 7 août, une équipe à la taille des ambitions. « On va récupérer cinq ou six joueurs, des attaquants, ça va être un bouffé d'oxygène, sachant que si on marque un but à l'extérieur il va compter double. Nous n'avons pas laché. On va faire un sacré match », a-t-il indiqué.

Les Fauves du Niari ont leur destin en main. Les Léopards entendent frapper un grand coup au match retour en éliminant l'équipe qui prépare la compétition africaine. Hugues Ondina, le coach du club de Dolisie connait la recette. « C'est une équipe qui prépare la compétition africaine. Nous allons repartir à l'entraînement et chercher à l'emporter pour aller en finale. C'est un math qui se joue deux fois, il y a encore 90 minutes à jouer. C'est un 0-0 ; Nous allons peaufiner nos stratégies au niveau de l'attaque. Etre percutant et efficace et plus réaliste pour aller chercher cette place en finale. Diables noirs reste une grande équipe peu importe l'équipe qui se présenterai sur le terrain », a assuré le coach des Fauves du Niari.

Le suspense reste également entier entre le FC Kondzo et l'AS Otohô. Au match aller disputé à Brazzaville, l'AS Otohô a fait jeu égal 1-1. Kader Bidimbou avait ouvert le score à la 49e minute. Chris Vivien Baze Ibata avait rétabli l'équilibre à la 73e minute. Le but marqué sur le terrain de l'adversaire donne un léger avantage aux finalistes de la dernière édition qui recevront au stade Marien-Ngouabi d'Owando le 7 août.

En rappel, la finale de la Coupe du Congo se disputera, le 14 août, à Brazzaville au stade Alphonse-Massamba-Débat à l'issue de laquelle le successeur des Diables noirs sera connu.