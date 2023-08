Congo-Brazzaville: Championnat juniors de handball - La 21e édition rend hommage à Henri Joseph Parra

Le coup d'envoi de la 21e édition du championnat national juniors hommes et dames de handball a été donné, le 4 août à Madingou, dans le département de la Bouenza par le préfet Jules Monkala Tchoumou. La compétition qui se déroule jusqu'au 15 août immortalise l'ancien président de la Fédération congolaise de handball (Fecohand), Henri Joseph Parra.

Après Owando et Makoua dans la Cuvette, en 2022, la plus grand-messe du handball congolais, dans la catégorie des juniors, se déroule à Madingou. Le challenge Henri Joseph Parra met aux prises trente cinq clubs dont vingt en hommes et quinze en dames. Les équipes participantes sont issues de toutes les ligues départementales. Elles s'affrontent dans le fair-play afin de succéder, le 15 août prochain, à AS Neto, chez les filles, et détrôner Étoile du Congo, du côté des garçons.

Le président du conseil municipal, maire de la ville de Madingou, Fortuné Pouela, a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et salué l'initiative de la fédération qui, selon lui, valorise le talent des jeunes tout en mettant en exergue la ville de Madingou.

Au nom du président de la fédération, la 4e vice-présidente, Marthe Tchitoula, a signifié que le choix de Madingou se justifie par le fait que la localité possède des infrastructures répondant aux normes nationales et internationales. Elle a, par la même occasion, congratulé les huit cents athlètes et membres des staffs qui participent à cette compétition. " Nous devrons applaudir nos amis de la Likouala qui marquent leur retour après plusieurs années d'absence sur la scène nationale. La Fecohand travaille quotidiennement pour faciliter la pratique du handball sur toute l'étendue du territoire national", a-t-elle indiqué.

Décédé en 2019, Henri Joseph Parra fut président de la Fecohand entre 2008 et 2016. Sous sa mandature, le Congo a remporté plusieurs trophées sur la scène continentale. Il était au coeur de plusieurs innovations au sein du handball congolais, notamment l'instauration du championnat national juniors. Cet ancien handballeur était également membre du comité national olympique et sportif congolais. Son frère, Eugène Alain Mpara, qui a fait le déplacement de Madingou, a souligné la volonté du bureau exécutif fédéral de promouvoir le handball et sauvegarder la cohésion entre les acteurs de la petite boule.

Pour le compte de la première journée, plusieurs matchs ont été disputés. Chez les garçons, par exemple, la DGSP a perdu de justesse face à une autre équipe de Brazzaville, Académie, 18-25. JSO de Brazzaville a laminé Dragon Rouge des Plateaux 58-07 au moment où Union Sport de la Bouenza a dominé ST Pierre de la Cuvette, 36-28. Le match d'ouverture qui a opposé NHA Sport de Pointe -Noire à Etoile du Congo de Brazzaville s'est soldé en faveur des Brazzavillois, 22-32.

Du côté des dames, US Renaissance de Brazzaville a humilié US Renaissance de la Lekoumou sur le score de 57-04. Etoile de Dongou s'est inclinée devant Abeille de Loutété(11-28). US Ranger de la Cuvette a pris le dessus sur JSI de la Cuvette ouest 31-29. ASOC de Brazzaville a fait une entrée fracassante en dominant AS Pèlerin de Pointe-Noire, 40-08.