Congo-Brazzaville: 12e édition du Fied - lLncement de la campagne 'Tous égaux'

La quatrième journée de la 12e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied) dont la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, est la marraine a été marquée par le lancement de la campagne "Tous égaux" par l'épouse du chef de l'Etat.

« La campagne "Tous égaux" rassemble les premières dames d'Afrique, des partenariats et alliés pour faire progresser l'équité entre les sexes », a expliqué Benjamin Atipo, coordonnateur de la section Congo de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad). Elle repose sur quatre piliers : l'éducation, l'autonomisation des femmes, la santé, les violences basées sur le sexe.

La 12e édition du Fied est donc un moment de porter le message de la campagne "Tous égaux" pour permettre aux femmes venues de vingt pays de s'en imprégner et de le relayer à leur tour pour faire avancer la cause féminine. Encore que cette édition du Fied célèbre l'entrepreneuriat féminin sous le signe du "Made in Africa" avec pour thème« Accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières de transformation, accélératrices du "Made in Africa" ».

« L'oeuvre que vous avez réussie à construire grâce à la Fondation Congo Assistance que vous présidez et vos multiples actions font de vous le modèle d'une femme entreprenante non seulement pour nous vos filles de nationalités et d'origines diverses ici rassemblées, mais aussi pour les générations à venir », a déclaré la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, en saluant l'accompagnement d'Antoinette Sassou N'Guesso pour la tenue et la réussite de la 12e édition du Fied en terre congolaise au profit des femmes entreprenantes et dynamiques d'Afrique et d'ailleurs.

En dehors du lancement de la campagne "Tous égaux", lors de la quatrième journée du Fied, la Fondation Congo Assistance a procédé à la signature des accords de partenariat avec les Organisations non gouvernementales du Togo et Maroc. Par ailleurs, la marraine de la 12e édition du Fied, Antoinette Sassou N'Guesso, a visité les stands d'exposition des oeuvres féminines de l'ensemble des pays qui prennent part à l"évènement. Des achats, échanges, encouragements ont ponctué ce moment.