Congo-Brazzaville: Parution - Ange Edith Madzou signe « J'aime aller aux champs »

Paru aux Editions African Silver Feather, l'ouvrage « J'aime aller aux champs » a été présenté et dédicacé le 4 août à Brazzaville.

A travers ce livre, Ange Edith Madzou retrace l'histoire d'un jeune garçon, fils d'un chef de village, qui a choisi d'aller aux champs et non à la chasse. Selon l'autrice, le père voulant s'accrocher aux valeurs impose à son fils d'aller à la chasse. Une exigence que ce jeune garçon n'a pas exécuté car il a préféré d'aller aux champs avec les femmes plutôt que de suivre les hommes.

En effet, le message que l'autrice tient à véhiculer dans son deuxième ouvrage est celui de l'égalité des genres. Ange Edith Madzou constate qu'actuellement il y a encore des tâches qui sont spécifiquement destinées aux femmes et d'autres aux hommes. « A travers J'aime aller aux champs, j'ai envie de faire comprendre aux plus grands et d'éveiller les plus jeunes sur leur liberté à choisir selon leur vocation et surtout là où ils veulent s'épanouir. Dans ce livre, je cherche à mettre en avant l'égalité des genres. Le débat est lancé depuis des années, je pense qu'il est encore d'actualité : la place des hommes et des femmes dans la société, dans le travail ...Il y a souvent de petits couacs et il y a des quiproquos par rapport à ce sujet, mais je choisis à affirmer cette pensée qui déclare qu'aujourd'hui une femme peut faire ce qu'un homme fait, et l'homme peut faire ce qu'une femme peut faire », a-t-elle soutenu dans le livre que l'on peut désormais trouver dans les librairies à Brazzaville.

Cet opus promeut également l'agriculture dans le sens où il incite les plus jeunes et les parents à s'intéresser de plus en plus au travail de la terre afin de relever les défis d'un domaine déclaré comme une priorité des priorités par les pouvoirs publics. « Mes livres sont primordialement destinés aux enfants, mais en les lisant les grands seront également touchés parce que les histoires racontées s'appuient sur les réalités qui touchent tout le monde », a justifié Ange Edith Madzou.

D'après elle, la nature a divisé la terre en plusieurs continents, mais cela n'empêche pas les Hommes de se déplacer d'un continent à un autre. « Il n'y a pas de tâches exclusivement destinées aux femmes comme il n'y a pas d'activités exclusivement réservées aux hommes. Une femme peut aller à la chasse comme un homme peut aller aux champs. Ce n'est pas une question de genres, c'est une question de capacités. La patience, l'égalité, le courage et la force que vous prônez durant la chasse », a-t-elle précisé.

D'origine congolaise, Ange Edith Madzou évolue dans deux cadres distincts entre la République du Congo et la France. Elle a publié en 2020 son premier ouvrage intitulé : « Yombé Balafré ». « Le premier bouquin parlait de l'apparence physique, de l'acceptation de soi, de la confiance en soi. Il avait pour but de pousser les plus jeunes à prendre conscience de leur force, qui est en même temps leur identité, leur différence. Je voulais pousser les gens petits à se réapproprier cette identité qui est parfois critiquée par les uns et les autres ; dire aux jeunes que même s'ils sont différents physiquement comme psychologiquement, ils méritaient malgré tout le respect », a-t-elle rappelé.