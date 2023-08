Ile Maurice: Sécurité routière - Le PM annonce une campagne nationale pour réduire le nombre d'accidents

Pravind Jugnauth serre la vis. Le Premier ministre a présidé, hier après-midi, une réunion de la commission nationale sur la sécurité routière, à l'issue de laquelle il a annoncé à la presse que les autorités débuteront une campagne de sensibilisation et prévention pour réduire le nombre d'accidents de la route.

Cette campagne qui bénéficiera de la collaboration du secteur privé débutera en octobre et se poursuivra jusqu'en décembre. Des détails seront donnés dans les semaines à venir. Les accidents de la route sont un drame pour de nombreuses familles et causent des pertes pour le pays. Le chef du gouvernement a lancé un appel à tous les usagers de la route d'être prudents.

Après une baisse régulière dans le nombre des accidents fatals entre 2017 et 2020, Pravind Jugnauth a soutenu qu'il y a eu une brusque remontée. Il dit avoir noté que les deux-roues et les piétons sont les plus vulnérables. De janvier jusqu'à ce jour, 36 % des deux-roues et 37 % des piétons ont été impliqués dans des accidents fatals. Il ressort aussi que 60 % de ces accidents sont survenus pendant la soirée.

Les causes de ces accidents sont l'alcool et la drogue au volant, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route. A une question de la presse, le Premier ministre a concédé toutefois que l'éclairage et les conditions de routes peuvent être aussi des facteurs. Il a également mis en cause le comportement de certains conducteurs qui ne se montrent pas courtois.

Pourtant, a-t-il expliqué, il y a eu un durcissement de la loi et des «check points» réguliers de la police. Néanmoins, il a ajouté que si besoin est, la loi sera durcie davantage et il y aura plus de vérifications routières. Il a aussi parlé de formation.

Se référant à l'accident fatal dans lequel un jeune a trouvé la mort jeudi matin impliquant un autobus, tout en exprimant sa sympathie à la famille endeuillée, il a fait ressortir que tous les autobus qui prennent la route doivent être en bon état. Les chauffeurs doivent être sensibilisés et ils doivent rouler prudemment sur la route.

Concernant le Metro Express, Pravind Jugnauth a qualifié de démagogique la demande du leader de l'opposition pour faire placer des barrières là où circule le métro. Il a rappelé que le métro n'est pas une invention de ce gouvernement. «Nous décidons de la politique et ce sont des experts qui décident comment mettre le système en pratique.» Il a certes affirmé que des barrières doivent être placées là où c'est une nécessité, mais pas partout.

Selon le Premier ministre, les chiens errants ne constituent pas une grande cause pour des accidents, mais il dit reconnaître qu'ils sont la cause d'autres inconvénients.