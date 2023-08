Ile Maurice: FIFA23 Tournament de KFC - Fayad Ruhomally repart avec une PS5

Il remporte une PS5, devient le champion de la compétition KFC FIFA23 sur PlayStation et repart surtout avec des souvenirs pleins la tête. Fayad Ruhomally, 23 ans, est le grand gagnant de cette compétition organisée pour la première fois par KFC et E-Sports Faction, la semaine dernière.

Ce tournoi jeune et fun, pensé dans le cadre des 40 ans de KFC et à l'occasion des vacances scolaires, s'est tenu sur trois jours dans les restaurants de KFC de Curepipe et Cascavelle pour les deux premières étapes. La finale, elle, s'est jouée à Bagatelle.

Sur le podium, deux autres 'gamers' accompagnent Fayad Ruhomally : Shajar Kazi (2e) et Ayush Joyram (3e). Ils remportent des téléphones portables.

Le plus beau match de l'as de FIFA à Maurice

Son nom vous dira sans doute quelque chose si vous êtes un habitué de l'univers du gaming. Fayad Ruhomally est tout simplement un grand champion de FIFA avec de nombreuses victoires à son actif et plusieurs participations à des tournois de ce genre. Victoire peu surprenante donc...

Le FIFA23 Tournament de KFC est d'ailleurs symbolique pour lui. Fayad Ruhomally en était à sa vingtième participation dans pareille compétition. Avec un tel palmarès, l'on pourrait penser que le jeune homme est difficilement impressionnable, et pourtant Fayad Ruhomally confie qu'il a joué en finale, son plus beau match. «C'est la vingtième fois que je participe à un tel tournoi mais je dois dire que j'ai joué ce soir mon plus beau match. Mon adversaire était époustouflant » a-t-il confié.

%

Ce 'gamer' confirmé est ainsi reparti avec une PS5 sous les bras, un beau cadeau pour celui dont la passion est la PlayStation. « Quand je ne travaille pas, je game », devait-il avouer, tout sourire.

Si le tournoi FIFA23 de KFC n'en est qu'à sa première édition, ce dernier semble avoir été une bonne première pour la marque. Il faut dire que l'ambiance du côté du KFC de Bagatelle lors de cette finale était électrique : aussi intense qu'une vraie partie de football.

Une chose est sûre pour les organisateurs, cette compétition était un succès. Annabelle Fanchette Thomas, Head of Marketing and Communication de KFC, dit toute sa satisfaction : « On savait que ce tournoi allait plaire aux jeunes durant les vacances mais je dois avouer que l'on ne s'attendait pas à un tel succès. Nous sommes ravis d'avoir pu rassembler ces jeunes autour d'un jeu qu'ils aiment en partageant un moment inoubliable dans un de nos restaurants ». Pour Annabelle Fanchette Thomas, ce genre d'activités est primordial pour permettre aux jeunes de passer de bonnes vacances : « Nous pensons déjà aux prochaines éditions », rassure-t-elle.