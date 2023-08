Ile Maurice: The Maaj Welfare Association Cup - B51 - 990m - Captain Flynt repond à toutes les attaques

On était nombreux à faire de Royal Wulff le vainqueur de la course principale de ce samedi 5 août mais c'était sous-estimer Captain Flynt de l'écurie Daby. Bien monté par Swapneel Rama, ce coursier a fait la course en tête pour ne jamais être rejoint. Captain Flynt a dirigé la course devant Undercover Agent avant de repartir en ligne droite. Royal Wulff (Perez) et Fools Gold ont tenté un retour mais le pensionnaire de Daby était hors d'atteinte. Nous pensons que Fools Gold aurait pu faire une meilleure course si Brandon Ecroignard avait assuré une meilleure monte.

L'écurie Preetam Daby s'était auparavant signalé avec le nouveau Wolfofthewolseley dans la troisième épreuve. Bien conduit par Ianish Taka, cette nouvelle unité a gagné dans un style plaisant laissant entrevoir d'autres victoires à venir.

L'entraîneur Abdul Rahmathulla et le jockey Imran Chisty ont ajouté une autre victoire à leur compteur avec Royal Italian dans la 4e course longue de 1 650 mètres. Il a terminé en force pour devancer Secret Oasis. L'écurie Mahadia, qui avait quelques bonnes cartouches, a sauvé sa journée avec la victoire surprise de Nevilmu sur le sprint pur de la deuxième épreuve. Il est venu dominer son compagnon d'écurie Vartacus.

The Gypsy King (Ramanah - Ramsamy) a confirmé sa dernière victoire en s'imposant dans la première course. Il a démontré qu'il reste valable dans sa catégorie. Le jockey Perez a finalement obtenu une victoire lors de cette journée par le truchement de Goethe. Ce coursier a fait preuve de combativité pour dominer le poids plume Spry. La dernière course est allée à Al Aasy (Donohoe). Cet élève de Nawaz Rawat a gagné facilement devant Canary Island.