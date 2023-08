Ile Maurice: Le New Cancer Hospital malade de l'inefficience

De janvier à mai 2023, 406 cancéreux ont reçu des traitements à l'hôpital de Candos. Entre les admissions et les soins en chimiothérapie, le nouvel hôpital, pour sa part, peine à assurer pour la prise en charge des patients.

En dépit de l'entrée en opération du New Cancer Hospital de Solferino (ex-hôpital Medpoint) depuis octobre 2020, les patients souffrant de cancer nécessitant des traitements de radiothérapie doivent toujours se rendre au département RT de l'hôpital de Candos, celui-ci étant le seul à offrir ces soins. Dans notre édition du 1er août, nous faisions état du calvaire de ces patients qui doivent attendre des heures pour se faire soigner dans des conditions déplorables. Bien que le New Cancer Hospital doive aussi offrir des services de radiothérapie quelques mois après son ouverture, un constat après plus de deux ans démontre que cet établissement hospitalier n'en dispense toujours pas. Si le ministre Kailesh Jagutpal annonce depuis longtemps l'acquisition de nouveaux appareils dernier cri, nous apprenons que l'hôpital ne dispose même pas d'un espace spécialisé pour ces équipements en raison des risques de radiation.

Depuis octobre 2020, après un soft launching du New Cancer Hospital, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, continue à dire que l'hôpital sera doté d'équipements de pointe et offrira un service de qualité aux patients du cancer. Le ministre avait annoncé que 97 % des travaux infrastructurels sont déjà réalisés et le reste sera complété vers le 15 septembre prochain. Ainsi, à la fin de cette année, le New Cancer Hospital devrait être complètement opérationnel. Lors d'une interpellation du député du Parti travailliste Farhad Aumeer, au Parlement le 6 juin dernier, le ministre Jagutpal avait fait savoir que l'hôpital sera équipé de deux nouveaux accélérateurs linéaires, d'un Cyberknife et d'une curiethérapie à haut débit de dose, entre autres, et que l'appel d'offres a été même lancé pour l'acquisition de ces nouveaux appareils.

Cependant, dans les couloirs de cet hôpital, le constat est tout autre car les patients concèdent eux-mêmes que les soins sont limités et aussi moderne qu'il puisse être, l'établissement hospitalier ne peut pas accommoder plus de 50 patients par jour. Au département de RT de l'hôpital Candos, ils sont plus d'une centaine à s'y rendre au quotidien. Pour ce qui est des machines dernier cri attendues depuis des mois, un membre du personnel souligne que «l'hôpital n'a même pas encore finalisé l'endroit où seront placés ces appareils qui nécessitent un bon planning en raison de la radiation».

«Depuis son ouverture, l'hôpital offre des consultations, il y a des admissions et des personnes viennent pour la chimiothérapie. Les patients sont admis pour une chimiothérapie si nécessaire, lorsqu'ils sont trop faibles. Sinon, ils viennent pour une séance de chimio d'une journée entière selon le calendrier des rendez-vous. L'hôpital propose également des transferts depuis et vers Candos en fonction de la disponibilité des places», dit notre interlocuteur.

Entre-temps, le nombre de patients augmente de jour en jour à l'hôpital de Candos et rien n'est fait pour remédier à la situation. Toujours en réponse à la question de Farhad Aumeer, qui voulait obtenir des précisions sur le traitement de la radiothérapie à l'hôpital, le ministre de la Santé avait reconnu que le «Linear Accelerator» de l'hôpital Victoria ne fonctionne pas et qu'il date de vingt-cinq ans environ. Selon le ministre de la Santé, ces pannes sont inévitables. Si le gouvernement compte acheter de nouveaux appareils pour le New Cancer Hospital, pourquoi n'arrive-t-il toujours pas à remplacer ces vieux équipements qui ne fonctionnent plus?

Le député Aumeer maintient que si le ministère a vraiment la volonté d'offrir un service de qualité aux patients du cancer, l'acquisition de nouveaux appareils dans le département RT de l'hôpital de Candos est primordiale. «Si les comprimés Molnupiravir ont pu être achetés en un jour, pourquoi prendre autant de temps pour acquérir ces machines ? La radiothérapie n'est même pas disponible dans le privé. Tous les patients doivent absolument se rendre à l'hôpital de Candos. Ce n'est pas acceptable que le projet d'achat de nouveaux équipements pour cet unique département de l'île prenne tout ce temps», dit le député rouge.

Contacté à plusieurs reprises, le porte-parole officiel du ministère de la Santé est resté injoignable.

Entre 100 et 120 patients par jour

Le département de radiothérapie de l'hôpital de Candos accueille chaque jour environ 100 à 120 patients pour des traitements. Cela équivaut à environ 27 000 séances par an. Le nombre de patients traités, au fil des années, est le suivant : en 2020, un total de 1 024 patients ; pour 2021, un total de 1 081 patients ; en 2022, un total de 951 patients. De janvier à mai 2023, 406 patients ont reçu des traitements. Le département de radiologie comprend différents appareils, un «Linear Accelerator» pour des traitements externes, deux unités de Cobalt-60 pour des traitements de précision et une machine de Brachythérapie pour des traitements internes. Le «Linear Accelerator», principalement utilisé pour la radiothérapie, ne fonctionne pas et date de vingt-cinq ans environ.

Les équipements qui seront installés au New Cancer Hospital coûteront Rs 800 millions. L'appareil pour pouvoir effectuer un PET Scan y figure aussi. Le nouvel hôpital devrait aussi se doter d'une unité de médecine nucléaire. Des examens poussés seront faits grâce aux appareils de mammographie, d'IRM, entre autres. Une unité dédiée à la transplantation de la moelle osseuse et des cellules souches hématopoïétiques serait même à l'ordre du jour. Toutes ces annonces, hélas, datent de plus de trois ans.