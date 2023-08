Congo-Brazzaville: 9èmes jeux de la Francophonie - Le Congo remporte la médaille d'argent en photographie

Le photographe congolais Ralff Lhyliann Therance a remporté la médaille d'argent à l'issue de la compétition qui a mis aux prises plusieurs photographes venus de quatorze pays francophones.

La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu au musée national de la République démocratique du Congo (RDC) a été placée sous les auspices de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines dudit pays, Catherine Kathungu Furaha. Trois catégories ont été mises en compétition, à savoir la photographie, la peinture et la sculpture-installation. Les Congolais Ralff Lhyliann Therance (photographe) et Jacques Quentien Mayala (peintre) ont participé aux concours de la photographie et de la peinture. Le peintre a été décalé alors que le photographe a été primé. Concernant les lauréats du concours de la photographie dont le jury a été confié à Gosette Lubondo (artiste visuelle), la médaille de bronze a été remportée par le Français Adrien Tache ; la médaille d'argent par le Congolais Ralff Lhyliann et la médaille d'or par la Mauricienne Mary Dale Melissa.

Barthelemy Dongio, président général du jury (parce que chaque catégorie avait son jury) a reconnu le travail impeccable réalisé par les artistes. « Ils ont tous bien travaillé. La dynamique que j'ai vue à l'académie des beaux-arts montre bien que tous les artistes se valaient. En quatre jours, ils ont fait un travail formidable. Pour faire le choix, nous avons procédé par la restriction avant de parvenir aux résultats.», a-t-il déclaré.

Le travail réalisé par le jury a été salué par la ministre. « Les membres du jury viennent de présenter un travail scientifique. Les experts venus de tous les coins du monde ont apprécié le travail fourni par les jeunes. Ce que j'apprécie aussi c'est qu'il y a neuf pays qui viennent d'obtenir des médailles dans les trois disciplines individuelles, à savoir la photographie, la sculpture-installation et la peinture. C'est pratiquement tous les pays de l'Afrique centrale ainsi que Madagascar qui a remporté deux médailles d'Or», s'est-elle réjouie.

Un thème captivant

Les photographies de Ralff Lhyliann Therance ont porté sur le thème « Mama » qui est surtout en résonance avec son travail global qui aborde l'action de vulnérabilité et de résilience. Dans le rapport de ce qu'il fait il y a souvent le côté où on parle de la femme africaine et de la maman qui est à la fois gardienne de mémoire et mère nourricière . Et dans cette oeuvre, il y a de la transmission qui est bien présente à travers le rôle que jouent les mamans dans la communauté.

A l'issue de la proclamation des résultats, Ralff Lhyliann Therance s'est dit ravi de remporter la médaille d'argent. « Je viens de remporter la médaille d'argent, cela prouve que le Congo a sa place et ses artistes ont des histoires à raconter, le médium photographique vient de le prouver », a-t-il déclaré.

Lébon Chansard Ziavoula, chef de la délégation, s'est dit content des performances de Ralff. « Nous sommes contents parce que nous venons d'honorer le Congo via la photographie qui pour certains est réservée à l'événementiel et aux photos de mariages. Nous venons de prouver que la photographie est un langage, c'est tout un art. Nonobstant les difficultés , nous avons tenu bon et rentrons au pays avec un prix. », a-t-il souligné.