Congo-Kinshasa: 9es Jeux de la Francophonie - La RDC gagne onze médailles en athlétisme et para-athlétisme

La République démocratique du Congo (RDC) finit les épreuves d'athlétisme et de para-athlétisme à la 15e position au classement général, aux 9es Jeux de la Francophonie organisés à Kinshasa.

Les Congolais ont réussi à grappiller 11 médailles dont trois en argent et 8 en bronze. Lors de la précédente édition des Jeux à Abidjan, les athlètes congolais n'avaient obtenu que quatre médailles. Le 4 août, en 20 km marche route chez les dames, Gracia Ladisa Munzeza a terminé à la troisième place, obtenant une médaille de bronze, derrière la Roumaine Mihaela Popa (médaillée d'or) et la Camerounaise Béatrice Taykio'o Hamidou (médaille d'argent). La même journée du vendredi en 20 km route chez les messieurs, Muteb Send et Alain Mbayo Kazadi ont respectivement glané les médailles d'argent et de bronze. Clarisse Asifiwe a raflé la médaille de bronze en 300 m steeple chez les dames.

En décathlon hommes, Tshikamba Kakonde s'est attribué la médaille de bronze, terminant à la troisième place. Notons aussi les médailles de bronze de Grâce Kalonda Nyandwe au lancer de marteau, la médaille d'argent de Grégoire Shukuru Mikekeno au lancer du javelot (F42-46 homme), la médaille de bronze de Rose Mulambavu Tiba au lancer de javelot dames, et la médaille d'argent de Yelena Mokoka Sala au lancer du disque dames, la médaille de bronze de Bulenda Shimiya au saut en longueur T13 femmes, et la médaille de bronze de Mwamini Bahezire au 100 m femme T11-12 dames.

Au total, la RDC a totalisé 11 médailles, mais pas d'or, en athlétisme et para-athlétisme aux Jeux. Le Maroc est premier avec 42 médailles dont 17 en or, 14 en argent et 11 en bronze, devant la Roumanie (15 médailles dont 5 en or, 3 en argent et 6 en bronze), le Cameroun (16 médailles dont 5 en or, 8 en argent et 3 en bronze), Maurice (9 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 2 en bronze). La Côte d'Ivoire clôture le top 5 avec 7 médailles dont 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze.