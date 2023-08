Cameroun: André Onana lobé contre Lens, exposant les carences de sa tactique (Vidéo)

Ce samedi, André Onana a montré le mauvais côté de sa tactique très appréciée de gardien de but, après avoir été lobé hors des cages de Manchester United contre le RC Lens lors d'un match amical.

Connu pour sa capacité à se présenter haut sur le terrain en tant que gardien de but et distributeur de balles, André Onana met son équipe en danger avec cette manière de jouer, quoiqu'intéressante. Cela s'est fait connaître aujourd'hui aux yeux des fans de United lors de sa première prestation à Old Trafford.

Le gardien de but de 27 ans a été aligné contre le RC Lens et s'est fait lober depuis la ligne médiane par l'attaquant adverse Florian Sotoca. Remarquablement, cette manière de jouer, qui est précisément la raison pour laquelle Erik ten Hag a insisté pour signer André Onana, comporte inévitablement des risques.

Les risques de cette tactique deviennent fatales lorsque les défenseurs perdent un ballon à cinq mètres du but et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans ce match avec Raphaël Varane. Malgré une victoire finale 3-1 face à Lens ce soir, André Onana a encaissé son cinquième but avec l'équipe anglaise après trois apparitions.

Le dernier but encaissé en date est révélateur, car il a mis à nu les carences de la manière de jouer du gardien de but camerounais.

It's actually crazy how many football "fans" think this is Onana's fault. United's defense had a horrible giveaway, Onana is positioned exactly where keepers should be when the defense has ball in opponent's half. Also, it's an incredible shot. pic.twitter.com/DZ82eBwKBv

-- Matteo Bonetti (@Bonetti) August 5, 2023