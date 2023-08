Angola: La députée Djamila de Almeida visite des réfugiés dans le sud de l'Ouganda

Luanda — La députée de l'Assemblée nationale, Djamila de Almeida, fait partie du groupe de parlementaires du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui a visité vendredi dernier le camp de réfugiés de Nakivale, au sud de l'Ouganda, près à la frontière avec la Tanzanie.

Les membres du Forum parlementaire de la CIRGL, lors de la visite, ont relevé les conditions dans lesquelles se trouvent au moins 178,000 réfugiés, en majorité originaires de la République Démocratique du Congo - RDC, après avoir tenu une rencontre avec des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), responsable de la gestion du camp de réfugiés.

Le camp de réfugiés de Nakivale a été créé en 1958 et est le 8e plus grand camp de réfugiés au monde, abritant principalement des réfugiés de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Somalie, du Rwanda, de l'Éthiopie et de l'Érythrée.

Outre cette visite d'information au camp de réfugiés de Nakivale, la députée Djamila de Almeida exerce les fonctions de rapporteur de la Commission du Genre, Enfance et Personnes Vulnérables au Forum Parlementaire de la CIRGL.

La parlementaire est en Ouganda pour participer, à Kampala, les 7 et 8 août 2023, à la 7e réunion statutaire conjointe de la Commission sur le genre, l'enfance et les personnes vulnérables, et la Commission sur les questions humanitaires et sociales, qui sera dominée par deux thèmes principaux, notamment le mariage des enfants dans la région des Grands Lacs et les défis des réfugiés et des personnes déplacées.