Afrique Australe: La Vice-présidente du MPLA parie sur l'affirmation de la SADC

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a déclaré que l'Angola avait le potentiel de contribuer à l'affirmation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et au bien-être de ses populations.

La dirigeante du parti commentait la tenue du 43e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui aura lieu le 17 août de ce mois, à Luanda, sous le thème « Capital humain et financier : Les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC".

Elle a salué la "vision stratégique de l'Angola" pour construire le corridor de Lobito, contribuer au développement économique et social régional et à la réalisation des agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 de l'ONU.

Elle ajoute, parmi les contributions angolaises, l'installation du système satellitaire ANGOSAT capable d'améliorer les communications entre les pays de la région.

Luísa Damião a rappelé que la stratégie de création de la SADC était aussi un élément d'affirmation de soi par les pays de la région pour une meilleure contribution au continent africain et au monde.

Le vice-président du MPLA a également estimé qu'il était important d'améliorer les relations de coopération bilatérales et multilatérales pour le bien de l'organisation.

La SADC est une organisation intergouvernementale créée en 1992 et dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économique, ainsi qu'à la coopération en matière de politique et de sécurité.

L'organisation comprend l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

L'Angola assume la présidence tournante de la SADC ce mois-ci, pour une période d'un an, après l'avoir déjà fait en 2012.

Le président par intérim de la SADC est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.