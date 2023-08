Angola: L'INE considère comme positif le travail des agents de terrain

Cuangar (Angola) — Le directeur général de l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais), José Calenji, a qualifié ce samedi de positif le travail effectué par les agents de terrain, inhérent à l'identification des cas particuliers dans les zones de recensement des sept provinces couvertes par le recensement pilote, notamment Bengo, Bié, Cuando Cubango, Cunene, Luanda, Lunda Norte et Uíge.

José Calenji a fait ce point à la fin de sa visite de deux jours pour évaluer les activités en cours du recensement pilote, qui se déroule depuis le 19 juillet dans la municipalité de Cuangar, à 490 kilomètres au sud de la ville de Menongue, capitale de Cuando Cubango, qui contribuera au succès du processus.

Le coordinateur général du groupe technique de la Commission multisectorielle pour le recensement pilote a assuré que les indicateurs obtenus contribueront au processus de relance de la population et du logement, qui commence lundi prochain (7) de ce mois, dans les sept provinces sélectionnées.

Le responsable a réitéré que le succès du processus dépendra en grande partie de la collaboration de la population couverte dans les municipalités sélectionnées dans cette première phase, qui devrait accueillir les agents, fournissant des informations réelles, pour le succès du Recensement général de la population prévu en 2024 dans le pays.

%

Le chef a expliqué que le processus spécial de collecte de données couvrait des domaines tels que les unités militaires, la police, les services pénitentiaires, les citoyens sans abri, les hôpitaux, entre autres institutions identifiées et cataloguées, dont les résultats seront publiés prochainement.

José Calenji a admis n'avoir enregistré, jusqu'à présent, aucune anomalie dans les cas de collecte de données spéciales, en fonction du plein respect des exigences concernant l'identification, le catalogage et la demande de consentement pour la collecte d'informations aux institutions concernées.

Après Cuando Cubango, les membres du Groupe technique se rendront la semaine prochaine dans la province de Cunene.

La municipalité de Cuito Cuanavale, qui se trouve à environ 189 kilomètres de la ville de Menongue, capitale de Cuando Cubango, compte 19 zones de recensement, une urbaine et 18 rurales. Elle comptera sur l'intervention de 21 agents de terrain, trois assistants techniques locaux et deux assistants informatiques, un assistant municipal et un nombre égal d'assistants communaux.

Cuangar, qui se trouve à 450 kilomètres de la capitale Cuando Cubango, compte 17 zones de recensement dont 13 rurales et quatre urbaines, avec 19 agents, trois assistants techniques locaux et deux assistants informatiques, un assistant municipal et un nombre égal de communes assistantes.

La province de Cuando Cubango, la deuxième plus grande du pays, avec plus de 199 mille kilomètres carrés, compte près de 535 mille 838 habitants, selon le recensement de 2014, avec une projection, pour 2023, de 697 mille 397 habitants.