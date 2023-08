Cote d'Ivoire: Lutte contre la fraude sur l'identité - L'ONECI et la chambre des notaires mettent en place une plateforme collaborative

Une convention de partenariat a été signée, le vendredi 04 août 2023 à Abidjan, entre l'Office national de l'état civil et de l'Identification de Côte d'Ivoire (ONECI) et la chambre des notaires de Côte d’Ivoire, en vue de lutte contre la fraude sur l’identité et de sécuriser l’environnement des affaires. Rapportent des sources officielles.

Cette convention de partenariat a été paraphée par le directeur général de l’ONECI, Christian Ago Kodia, et par le président de la chambre des notaires de Côte d’Ivoire, Me Fulgence Ahobaut-Besset.

« Cette convention marque le début d’une collaboration mutuellement bénéfique dans les domaines de la lutte contre la fraude sur l’identité, la fraude documentaire, le blanchiment de capitaux. Elle permettra de renforcer la crédibilité des actes en lien avec l’identification unique des personnes », a déclaré Christian Ago Kodia.

Ce partenariat vise à améliorer la satisfaction et la confiance des populations envers les prestataires grâce à des systèmes robustes, durables et sécurisés de vérification d’identité. Pour le directeur général de l’ONECI, il dénote de l’engagement de sa structure en faveur de la sécurité, la transparence et l’intégrité des actes. « En s’associant avec la chambre des notaires, l’ONECI réalise une part importante de sa mission », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Me Fulgence Ahobaut-Besset a remercié Christian Ago Kodia d’avoir saisi la complémentarité de leurs missions et la nécessité de collaboration des deux entités. À l’en croire, l’identification des clients est l’une des obligations essentielles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et d’ajouter que la chambre des notaires est l’autorité de régulation et de contrôle de la bonne exécution de ces obligations.

À travers cette collaboration, l’ONECI mettra à la disposition des notaires un service d’authentification et de vérification d’identité, un service d’information à la détection de la fraude documentaire et un service de labellisation des services offerts par la chambre des notaires.

Notons que l’ONECI a mis des terminaux de vérification d’identités à la disposition des notaires pour le renforcement de la sécurité numérique des titres d’identité.