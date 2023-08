Tunisie: Cinéma - Pour une nouvelle conquête de Venise

La première mondiale de Behind the Mountains (Derrière les Montagnes), long métrage du cinéaste tunisien Mohamed Ben Attia, aura lieu à la 80e édition de la Mostra de Venise dans la section Horizonti qui se déroulera du 30 août au 9 septembre 2023 prochain.

C'est le 3e long métrage du cinéaste Mohamed Ben Attia, un cinéaste qui travaille dans la discrétion et en silence. Ses choix esthétiques et d'écriture lui ont valu de nombreuses récompenses par le monde.

Ce dernier opus coproduit par Nomadis Images, Jean Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson et Les Films Du Fleuve, Tanit Films ainsi que Giovanni Robbiano et Lorenzo Rappetti 010films sera à l'honneur à la Mostra de Venise pour une première mondiale.

Encore une histoire humaine, touchante de simplicité, écrite et filmée avec la sensibilité qu'on lui connaît. Behind the mountains «Derrière les montagnes» suit le parcours de rafik, qui, après avoir purgé une peine de prison de quatre ans, n'a qu'une seule idée en tête, emmener son fils au-delà des montagnes et lui montrer son incroyable découverte.

Pour porter son histoire à l'écran, ce cinéaste précis et minutieux a choisi de s'associer, encore une fois, à son acteur fétiche Majd Mastoura qui a précédemment remporté le prix du meilleur acteur dans ce même festival avec son rôle dans «Hédi», Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Salma Zeghidi et Helmi Dridi.

Rappelons que Mohammed Ben Attia a entamé sa carrière de cinéaste avec cinq courts métrages : Romantisme, deux comprimés, matin et soir; Kif Lokhrin -- qui a remporté le Prix d'argent au Fespaco, en 2006 --; Mouja; Loi 76 et Selma, qui ont concouru dans la compétition officielle du Festival de Clermont-Ferrand et ont remporté plusieurs prix dans divers autres festivals.Plus tard, il a réalisé son premier long métrage, Hedi, en 2016. Le film a connu un succès majeur, remportant le Prix du meilleur premier film et l'Ours d'argent du meilleur acteur à la Berlinale 2016. Le réalisateur a également connu un succès pareil avec son deuxième long métrage, Mon fils, qui a été projeté dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2018. Bon vent au cinéma tunisien.