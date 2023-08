Tunisie: Reportage | Parc d'attractions du Bardo - Le carnaval des petits

En été, il n'y a pas que la plage ou les concerts, il y a aussi les manèges qui deviennent très prisés par une météo nocturne favorable et dans une ambiance de vacances permanentes. Les enfants s'en donnent à coeur joie !

Même si la Tunisie ne compte pas de manèges et de parcs d'attractions de standing international comme en France ou aux États-Unis, les manèges et espaces de loisirs dont elle dispose continuent de faire le bonheur des grands et des petits.

L'un d'eux situé au Bardo est bondé de monde en ce dernier weekend de juillet 2023. En fin de journée, la fièvre du jeu monte avec une dose d'adrénaline. Le chef de famille n'a qu'à mettre la main à la poche pour régaler sa progéniture. Malgré un pouvoir d'achat érodé, les tickets restent abordables et beaucoup de monde s'en procure pour un moment d'éclatement et de détente en famille.

Au prix de 1,2 D le ticket, chaque enfant peut trouver son compte et choisir le manège qui lui convient en fonction du nombre de tickets requis, mais surtout en étant adapté à son âge.

Des tarifs plutôt corrects

Mais acheter en quantité est la meilleure option. Un carnet de 10 tickets est vendu 11 D en réduction, celui de 25 tickets de type familial à 25 D au lieu de 30 D. Enfin, le carnet de groupe de 100 tickets s'écoule à 90 au lieu de 120 D.

La meilleure option reste le carnet de 25 tickets qui peut faire profiter deux enfants d'une moyenne de cinq attractions, à condition que les parents en soient privés, à moins d'acheter un autre carnet.

%

Mais ce n'est pas tout, en dehors de l'espace en plein air avec une dizaine de manèges différents, se trouve une cafétéria avec de nombreuses places assises très fréquentées. Il y a même un espace clos et climatisé qui offre une multitude de machines, petits manèges et jeux vidéos très prisés, au point de créer une atmosphère joviale pour les 3-12 ans.

Une variété de jeux acceptable

À l'entrée du parc, le jeu de la chenille fait fureur et constitue l'attraction majeure. Il coûte 4 tickets par personne et il est très prisé... Le bon point a trait au bon entretien du manège, notamment, et c'est ce qui fait la différence entre les espaces privés, très bien entretenus, et les espaces publics négligés et délaissés... L'espace privé en question ici contient des poubelles à différents endroits, un personnel disposé à entretenir le parc d'attractions à coups de balai continuellement et des agents de contrôle dans tous les endroits de jeux. Rien n'est laissé au hasard au niveau de la sécurité et du service assez respectable.

Petit bémol, les sanitaires gratuitement accessibles ressemblent plus à celles d'un espace public. Pas de gel lavant, pas de papier toilette et une propreté qui laisse à désirer. Le personnel manque parfois de tact et de sympathie avec les enfants, il fait son devoir de les réguler et d'améliorer le confort de leurs parents, une fois montés dans une des attractions de leur choix.

Des tarifs en conformité avec le pouvoir d'achat

De nombreuses familles s'accrochent à l'idée de passer un moment agréable ensemble dans un espace de loisirs chaleureux et convivial, même s'il faut consentir quelques dépenses. Parce que le tarif des manèges en Tunisie reste en conformité avec le pouvoir d'achat du Tunisien lorsqu'on sait qu'un accès complet dans un parc d'attractions à l'étranger coûte la bagatelle de 200 dinars par personne...

Même si le standing et le décor sont tout autres. Pour ce prix en Tunisie, c'est toute la famille qui en profite durant 4 à 5 visites avec un accès gratuit. Mais on ose espérer qu'un jour on disposera d'un parc d'attractions de très grande dimension et de loisirs pour tous les âges, encore plus grand que ceux du Lac, Sousse ou Hammamet.

Les manèges sont convenablement entretenus et plutôt sûrs, en termes de sécurité, mais il n'y a plus de réelle innovation au niveau des attractions hormis le «Laser Game» qui consiste à mettre un masque électronique pour un voyage virtuel dans un monde de fantaisies. Un jeu particulier et contraignant, qui ne fait pas toutefois l'unanimité auprès des enfants.

Un dernier mot sur les tarifs de la cafétéria, ils sont plutôt corrects et ne comportent pas de marges excessives hormis sur une crêpe qui s'écoule à 7 D. Le prix d'une bouteille d'eau, une soda, un café et une glace... au client de demander et se renseigner sur les prix avant de consommer.