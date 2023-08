Ile Maurice: Projet de transformation de graphite «purifié» à Jin Fei - Les habitants appréhensifs

Pour répondre à la demande croissante du coated, spheronized purified graphite (CSPG), destiné aux batteries lithium-ion, qui sont utilisées dans les véhicules électriques, la société NextSource Materials a comme projet l'installation et la production de CSPG au sein de Battery Anode Facilities (BAF).

La construction de ces BAF se fera par étapes dans des lieux géographiques importants, est-il indiqué sur le site web de cette compagnie étrangère. Chaque facilité sera conçue avec des capacités de production modulaires, qui peuvent être augmentées au rythme de la demande des marchés comme l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Royaume-Uni.

Le premier BAF sera aménagé à Maurice. Notre île est à proximité de la mine de graphite de Madagascar où la société s'approvisionnera. De plus, NextSource Materials compte sur cette route maritime pour atteindre le marché asiatique. Le CSPG, qui est la forme finale du graphite, est assemblé avec un matériau cathodique et d'autres composants et placés dans des batteries lithium-ion finies allant dans les véhicules électriques.

Toyota et Tesla

«La conception innovante de chaque BAF sera basée sur une technologie de traitement exclusive et bien établie dont NextSource Materials détient la licence exclusive et qui est actuellement utilisée pour fournir du CSPG à la chaîne d'approvisionnement de Toyota et Tesla», peut-on lire sur le site web de Next Source.

À la suite d'un communiqué public sur ce projet de transformation de graphite dit «purifié» par la compagnie susmentionnée «dans la zone industrielle de Jin Fei», les habitants de Baie-du-Tombeau grognent et sont particulièrement inquiets par rapport à l'effet polluant que cette opération pourrait avoir sur leur environnement et surtout sur leur santé. Pour les rassurer, NextSource Materials a organisé une réunion d'information et de consultation avec eux, hier après-midi.

Le conseiller de village Brian Ng Fuk Chong a exprimé son inquiétude par rapport à l'impact éventuel de ce projet sur l'environnement, sans compter la pollution sonore et il s'interroge sur le projet de Smart City.