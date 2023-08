Ile Maurice: Frais additionnels pour colis postaux - Les plaintes se multiplient face à l'incompréhension

Des frais postaux sont appliqués depuis quelques semaines sur les colis en provenance de l'étranger. Cette mesure, mise en place sans préavis, suscite cependant l'incompréhension et le désarroi au sein de la population.

À la rue Sir Virgil Naaz à Port-Louis, on rencontre M. H., jeune professionnel, qui nous fait part de l'arrivée récente d'un petit objet qu'il a commandé pour son appareil photo via AliExpress. «Ceci m'a coûté huit dollars, plus de deux dollars de "shipping fee". Puisque ma mère était libre, elle est allée le chercher en personne à la poste, car lorsque je travaille sur mon ordinateur, je ne peux pas passer trop de temps dans une file d'attente de plusieurs heures. Nous l'avons payé 40 roupies. Si le facteur était venu le livrer, j'aurais dû payer plus de Rs 200», dit-il.

M. H. dit ne pas comprendre pourquoi cette somme lui est soudainement imposée. «On n'était pas au courant jusqu'à ce que ma mère aille chercher mon colis en personne. Un plus gros colis nous coûterait environ Rs 130, voire Rs 290 l'unité. Or, des produits que nous commandons ne sont parfois pas disponibles à Maurice et coûtent environ Rs 50 ou Rs 100, avec ou parfois sans "shipping fee". Cela découragera les jeunes d'acheter en ligne et ils seront obligés d'acheter des produits ici, qui coûtent trois fois plus cher. On ne comprend pas pourquoi on paie ces frais, qui sont plus chers que le produit lui-même.»

Idem dans une pharmacie dans le nord du pays, dont le propriétaire avait commandé en ligne de l'étranger un petit luminaire et l'a reçu deux mois plus tard. Il a payé Rs 290 lorsqu'il est allé le récupérer à la poste centrale. «Pa pou re asté enkor!» dit-il, en nous montrant le luminaire qu'il tient à la main. «...si minuscule, pourquoi payer Rs 290 pour récupérer cela ?»

Son employé nous raconte également que pour un petit accessoire commandé en ligne, qui coûtait Rs 100, il a dû payer Rs 130 pour le récupérer, sans savoir pourquoi. «Un employé de la poste m'a dit "Ou habitié order buku zafer online ou. Maintenant, on charge.»

À noter que dans notre édition du jeudi 3 août, il a été mentionné qu'un partenariat aurait été signé entre Mauritius Post Ltd (MPL) et My Universal Shop, plate-forme d'e-commerce, afin de centraliser le service des colis et leur suivi. Cependant, l'incompréhension semble toujours régner. «J'ai recu un SMS m'invitant à m'inscrire. Je ne l'ai pas fait, croyant que c'était un scam. Pa pé compran», dit M. H.

Or, les tarifs postaux révisés pour 2021 prévoient, entre autres, un Clearance Fee de Rs 100 pour un colis d'une certaine valeur, un Conveyance Fee de Rs 90 par colis et un frais de Rs 40 pour les petits colis. Toutefois, l'entrée en vigueur soudaine de ces nouveaux tarifs continue à susciter le désarroi au sein de la population.

«Les plaintes se sont multipliées, y compris sur les réseaux sociaux. C'est aussi un dilemme pour les facteurs qui doivent faire face à des doléances lorsqu'ils effectuent des livraisons dans différentes régions», confie Luximan Badal, président de l'Union of Post Office Workers Branch.

Ce dernier déplore aussi le silence de la direction de Mauritius Post et pointe du doigt l'Operations Manager. «Nous avons sollicité plusieurs réunions avec eux mais ils font la sourde oreille (...) L'affaire Akil Bissessur, où un policier s'était déguisé en facteur pour une opération de livraison contrôlée, avait déjà suscité des doutes au sein de la population. Cette mesure, conjuguée à l'incompréhension de son application, désoriente le public et le silence de la direction ne fait que porter davantage préjudice à l'institution», affirme-t-il.

Nous avons sollicité, via des e-mails et appels téléphoniques, le responsable du département de communication et de marketing de Mauritius Post pour des précisions. À l'heure où nous mettions sous presse, une réponse était toujours attendue.