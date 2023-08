Ethiopie: L'Agence française de développement (AFD) et la Fondation HRF ont signé une subvention de 5 millions d'euros.

Addis-Abeba, — :- L'Agence française de développement (AFD) et la Fondation Hailemariam & Roman (HRF) ont signé un accord de subvention de 5 millions d'euros pour un projet de préservation du parc national de Maze et de son bassin versant en Éthiopie .

Le projet de préservation du parc national de Maze et de son bassin versant en Éthiopie est envisagé pour faire du parc un modèle de parc national fonctionnel et bien géré qui apporte de manière adéquate des avantages sociaux, économiques et écologiques aux communautés locales qui ont longtemps été les gardiens de ce parc relativement intact, apprend-on.

Le projet de 5 ans va être mis en oeuvre par la fondation HR avec une subvention totale de 5 millions d'euros de l'AFD.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur de France en Ethiopie, Rémi Maréchaux, a souligné le caractère unique de la biodiversité éthiopienne et "l'approche globale du projet qui soutiendra la conservation de la biodiversité dans le parc national de Maze".

Selon l'ambassadeur, il est nécessaire d'améliorer les conditions des communautés environnantes et enfin d'assurer un débit d'eau suffisant dans la rivière Maze pour le bénéfice de la nature et des gens.

L'ancien Premier ministre et président du Conseil d'administration de la fondation, Hailemariam Dessalegn, a pour sa part noté que le stock de biodiversité de l'Éthiopie a diminué et que la plupart des ressources restantes de la biodiversité se trouvent uniquement dans les périphéries désignées comme aires protégées en raison de la pression démographique et le changement climatique.

La subvention a été signée par Roman Tesfaye, ancienne Première Dame et PDG du FRH, et Sonia Lioret, directrice adjointe de l'AFD ; et cosigné par l'Ambassadeur Rémi Maréchaux.