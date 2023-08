Ethiopie: L'Université éthiopienne de l'aviation a diplômé plus de 1500 professionnels dans divers domaines.

Addis-Abeba, — :-L'Univeristé éthiopienne d'aviation a diplômé aujourd'hui 1 551 professionnels de l'aviation dans les métiers de la formation des pilotes, de la maintenance aéronautique, du personnel de cabine, des opérations commerciales et hôtelières.

Félicitant les diplômés, le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tassew, a dévoilé que le développement du capital humain est l'un des principaux piliers de la feuille de route stratégique de croissance d'Ethiopian Airlines.

"La remise des diplômes d'aujourd'hui est un témoignage de notre engagement à nous assurer que nous investissons beaucoup dans notre cerveau aéronautique", a déclaré le PDG, réaffirmant : "Dans le cadre de notre engagement continental, nous continuerons à fournir à l'Afrique des professionnels de l'aviation qualifiés".

Ethiopian est ravi de voir aujourd'hui des jeunes de pays africains achever un chapitre et en ouvrir un autre dans leur aventure aéronautique, a-t-il noté.

"Nous croyons au potentiel des jeunes Africains pour façonner l'aviation du continent et continuons à les éduquer dans notre centre d'excellence. Aujourd'hui, l'industrie accueille 660 hommes et 891 femmes diplômés."

Depuis sa création en 1956, l'Ethiopian Aviation Excellence Center propose divers cours d'aviation, principalement aux jeunes Africains.

%

Des jeunes du Rwanda, du Togo, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Soudan ont terminé leurs études.

Actuellement, l'Université propose des programmes de premier cycle et de troisième cycle dans les domaines de l'aérospatiale et de l'hôtellerie.

Les domaines d'études comprennent un baccalauréat en génie aéronautique, en génie de la maintenance aéronautique, en gestion et opérations de l'aviation, un baccalauréat en gestion du tourisme et de l'accueil, une maîtrise en science des données et un MBA en gestion de l'aviation.

L'Université offre également des programmes menant à un diplôme et à un certificat pour les techniciens en maintenance d'aéronefs, en formation de pilotes, en formation d'équipage de cabine et commerciale, en leadership et en développement de carrière, en formation en restauration.

Ethiopian possède également des centres de formation dans les villes régionales, notamment à Hawassa, Dire Dawa, Bahir Dar et Mekelle.