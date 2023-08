Ethiopie: L'état d'urgence decreté restera en vigueur pendant six mois - Ministre de la Justice, Gedeon Timotios.

Addis-Abeba, — : -L'état d'urgence déclaré dans l'état d'Amhara restera en vigueur pendant les six prochains mois, a annoncé le ministre de la Justice, Gideon Timotios.

Le décret sera également mis en oeuvre dans d'autres régions du pays selon les besoins, a-t-il ajouté.

Le ministre de la Justice a donné des éclaircissements sur la proclamation de l'état d'urgence n° 6/2015 émise par le Conseil des ministres pour protéger la paix et la sécurité publiques lors de la 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres aujourd'hui.

Selon lui, il est devenu impossible de contrôler l'activité armée menée dans la région par les forces de l'ordre régulières et a énormément perturbé les activités économiques et sociales de la région.

Le ministre a en outre souligné que l'administration régionale d'Amhara a été confrontée à une violation de la sécurité qui ne peut être traitée par le système régulier d'application de la loi.

Il a souligné que le cadre juridique approprié a été établi et que les mesures nécessaires ont été prises par le gouvernement fédéral sur la base de la Constitution.

Ainsi, les institutions fédérales de sécurité et le Conseil des ministres ont examiné et conclu qu'il était nécessaire de déclarer l'état d'urgence afin de protéger la paix et l'ordre publics, a expliqué le ministre.

En outre, Gideon a souligné que les mesures prises pour maintenir la paix et la tranquillité publiques seront mises en oeuvre dans n'importe quelle partie du pays si nécessaire pour arrêter toute activité qui aggrave le problème de sécurité au niveau régional ou national.

Le ministre a révélé qu'un poste de commandement de l'état d'urgence a été établi pour la mise en oeuvre de la proclamation qui sera dirigé par le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité et sera surveillé par le Premier ministre.

Selon le ministre de la justice, les membres, la structure et l'organisation du poste de commandement seront décidés par le Premier ministre.

ajoutant que le poste de commandement a le pouvoir de déclarer le couvre-feu, de bloquer la route pendant un certain temps, de fermer ou de mettre fin aux installations de service et de transport.

Il a également reçu le pouvoir d'arrêter les suspects qui tentent ou se préparent à commettre des crimes contre le gouvernement et le système constitutionnel et violent le décret d'urgence et entravent sa mise en oeuvre sans ordonnance du tribunal.