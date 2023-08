Sénégal: Le PACASEN, une 'bouffée d'oxygène' pour les collectivités territoriales bénéficiaires (acteur)

- Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) est une "bouffée d'oxygène" pour les 124 collectivités territoriales bénéficiaires, a affirmé El Hadji Alassane Diallo, responsable de la Cellule de communication de l'Agence de développement municipal (ADM) maitresse d'oeuvre de ce programme.

"Le PACASEN est une bouffée d'oxygène pour nos collectivités territoriales du Sénégal qui en sont bénéficiaires. Parce qu'à la suite de la mise en oeuvre de l'Acte 3 de la décentralisation, il a été constaté que beaucoup de nos communes peinaient à avoir des investissements. D'où la mise en place de ce programme qui constitue une bouffée d'oxygène qui a permis à beaucoup de communes de pouvoir réaliser des programmes structurants", a-t-il notamment déclaré dans le cadre d'une mission d'information et de sensibilisation du PACASEN qu'il conduisait à Kaolack.

»Depuis le lancement de l'Acte 3 de la décentralisation par le chef de l'Etat, avec sa volonté d'organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, s'est engagé à l'opérationnalisation de cette réforme. Et c'est dans ce sillage que le PACASEN a été lancé, en 2018, et confié à l'ADM », a rappelé M. Diallo.

Il expliqué que la mission d'information constitue une occasion d'échanger avec les acteurs territoriaux, les populations et les autorités sur les outils et supports de communication mis en oeuvre dans le cadre de la stratégie globale du PACASEN et d'aller sur le terrain pour constater les niveaux de réalisation des investissements financés dans le cadre de ce programme et d'avoir les ressentis des populations locales.

"A Kaolack, nous avons constaté que grâce à l'appui du PACASEN, il y a des projets très structurants dans les domaines de l'assainissement, de la santé, entre autres infrastructures pour le développement municipale", a relevé M. Diallo.

"L'évaluation du respect des critères définis dans le cadre du PACASEN dévolue à la Cour des comptes permet au programme d'allouer des ressources financières supplémentaires communes qui, à leur tour, ont l'autonomie de définir leurs priorités d'investissements », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, le PACASEN arrive à son terme après quatre années de mise en oeuvre mais des discussions sont en cours entre l'Etat du Sénégal et les partenaires au développement dont la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD) pour son prolongement de deux années supplémentaires, selon El Hadji Alassane Diallo.