Cameroun: Soutenance de doctorat PhD - Mention très honorable pour Cyrill Edou Alo'o

Soutenance de Doctorat PhD : Mention très Honorable pour Cyrill EDOU ALO'O sur le contribuable et la gouvernance des finances publiques

Il faut désormais l'appeler Dr Cyrill EDOU ALO'O . Le directeur général du Budget ( DGB) au ministère des Finances, est désormais titulaire d'un Doctorat PhD. En effet, ce vendredi 04 août 2023, Cyrill EDOU ALO'O a brillamment soutenu une thèse de Doctorat PhD intitulé " Comportement des contribuables envers les Impôts et Gouvernance des Finances publiques" C'était à la Faculté des Sciences économiques et de Management appliqué de l'Université de Douala, en son Ecole doctorale des Sciences appliquées et humaines.

La soutenance de thèse de doctorat PhD de Cyrill EDOU ALO'O était très courue, avec deux salles jumelées qui ont eu du mal à contenir les centaines de personnes venues à l'événement, dont le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA, le ministre délégué à présidence, chargé des Relations avec les Assemblées, le Prof. Bolvine WAKATA, des parlementaires, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des collaborateurs du ministère des Finances.

Une soutenance historique

Pendant six heures d'horloge, le candidat Cyrille EDOU ALO'O, avec le calme et la lucidité qui caractérisent les chercheurs maîtrisant leur sujet, a répondu avec précision et circonspection, aux assauts d'un jury présidé par le Prof. Claude BEKOLO, doyen de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion, et comptant dans son panel, les Professeurs Henri WAMBA, Gilles ETOUNDI, MOUNGO MBENDA, Dieudonné MBONDO et AKONO SEDENA. Au terme de des débats, la " Mention très Honorable " a été attribuée au candidat, avec félicitations du jury.

Le Dr Cyrill EDOU ALO'O place le contribuable au coeur de la gouvernance des finances publiques

" Ce que nous avons essayé de démontrer, c'est que le contribuable est au centre de la gouvernance des finances publiques, et de manière historique, cela été prouvé comment en progressant avec la participation populaire, on arrive à améliorer la gouvernance des finances publiques. Ce que l'État fait donc, doit être dans le sens de satisfaire les attentes du contribuable et l'impliquer dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Cela a un double avantage : le premier avantage est que cela améliore la synergie et la compréhension. Cela crée aussi, je dirai, des contribution²s positives dans la gouvernance des finances publiques. Le deuxième aspect est lié à l'amélioration du système de manière générale ".

Des réformes pour améliorer la participation et vice-versa

À ce sujet, le Dr Cyrill EDOU ALO'O pense qu'une " réforme doit améliorer la participation, et la participation, améliorer aussi la réforme. Il y a donc une relation d'inter - indépendance entre le comportement des contribuables et la gouvernance des finances publiques. Ce que nous avons essayé de démontrer".

Impliquer tous les acteurs dans la mise en oeuvre des réformes

Selon le Dr Cyrill EDOU ALO'O, il est impératif de " cultiver la participation citoyenne. Il faut que tous les acteurs travaillent dans l'élaboration et la mise en oeuvre des réformes. C'est donc la cartographie citoyenne que nous devons conceptualiser et théoriser. Nous devons également théoriser la technicisation . Elle veut dire professionnaliser les métiers, et utiliser à outrance les nouvelles technologies de l'information pour améliorer les finances publiques, parce que cela a un avantage".

Permettre au secteur informel d'être reversé dans le secteur formel

Le Dr Cyrill EDOU ALO'O argue que cela conduira à " la recevabilité, aux contrôles, et permettra qu'on améliore la qualité du service. Et enfin, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire qu'il faut rapprocher les théoriciens des praticiens parce que les problèmes sont importants, et le contexte, instable. Il faudrait qu'entre les théoriciens et les praticiens, qu'il n' y ait pas un temps très long entre la théorie et la pratique. Et c'est ce que nous avons développé à travers la pragmatique. Cette dernière nous permet d'aller très vite dans les problèmes".

Un candidat dans ses cordes, et bardé de diplômes

Le Dr Cyrill EDOU ALO'O est très loin d'être devenu depuis ce vendredi, un Docteur improvisé ou spontané de l'Université de Douala. Ce haut commis de l'État, directeur général du Budget au ministère des Finances, a un parcours académique élogieux en Finances publiques. Il est inspecteur des Régies financières et du Trésor, diplômé de L'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM ) de Yaoundé ; diplômé de L'Ecole d'administration de Strasbourg ( France) ; diplômé de Sciences Po Paris ; diplômé de l'ex Université de Yaoundé. Sur le plan administratif, il a déjà occupé de hautes et stratégiques fonctions qui lui donnent autorité et légitimité sur la gouvernance des Finances publiques qui structure sa thèse de Doctorat PhD. À l'Université de Douala où il a hardiment défendu ses travaux ce vendredi, face à un jury qui ne lui a fait aucun cadeau, des étudiants et des enseignants d'université le revendiquaient déjà dans les amphithéâtres.