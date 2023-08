Afrique: Afrobasket féminin 2023 - Sénégal-Nigeria ce samedi à Kigali (16 h) : les Lionnes à l'assaut des D'Tigress pour un 12ème sacre

Le Sénégal et le Nigéria disputent ce samedi 5 août à Kigali Arena, la finale de la 26ème édition de l'Afrobasket féminin. Après la brillante qualification devant le Mali en demi-finale, les Lionnes ont rendez-vous avec une nouvelle page d'histoire à écrire. Recordman des titres continentaux, le Sénégal visera une 12ème couronne et de prendre une revanche face au champion en titre du Nigéria qui l'avait ravi du trophée en 2021. Des D-Tigers nigérianes, «intouchables», depuis 2015 sur le continent et désireuses de conserver leur couronne mais aussi d'épingler dans la foulée un sixième sacre continental.

Le Sénégal va ce samedi 5 août, à partir de 16 h GMT, à la Kigali Arena à l'assaut du Nigéria à la finale de la 26ème édition de l'Afrobasket féminin. Cette confrontation entre les deux pays sera le remake de la finale des éditions de 2017 et de 2019 toutes perdues par le Sénégal. Mais aussi des retrouvailles entre deux nations qui dominent le basketball africain. Un duel qui promet d'être âpre entre les deux équipes qui ont eu un parcours différent. Après un début chaotique, (deux défaites d'affilée en phase de poule), l'équipe de Moustapha Gaye tentera d'écrire une nouvelle page d'histoire lors de sa 20ème finale à l'Afrobasket. Sous la houlette de Cierra Dillard, les Lionnes ont déjà réussi l'essentiel. Après des débuts chaotiques, les Lionnes ont relevé le défi à partir des quarts de finale remportées devant une accrocheuse équipe des Indomptables du Cameroun. La bande à Aya Traoré et Oumou Khayri Sarr se feront fortes de s'ouvrir les portes de la finale en renversant le Mali en demi-finale (75-65).

%

Ce probant succès et cette montée en puissance redonnent confiance face à une équipe hyper favorite à la victoire finale.

Nation la plus régulière avec 20 finales déjà disputées, les Lionnes ont réussi à glaner 11 titres continentaux. Ce règne des Sénégalaises a cependant été fortement contesté durant ces dernières années et particulièrement par les D'Tigress du Nigéria. Triples tenantes du titre, les Nigérianes joueront elles une quatrième finale d'affilée de ce tournoi.

Avec cinq victoires en cinq finales d'Afrobasket (2003, 2005, 2017, 2019 et 2021), dont trois remportées face au Sénégal en 2005, 2019 et 2021, le Nigeria a donc fini d'imposer sa toute domination sur les parquets africains. Ce qui s'est vérifié avec leurs trois derniers titres d'affilée. La dernière victoire du Nigéria devant le Sénégal remonte à la 24ème édition disputée en 2019 à Dakar Arena. Malgré l'appui de 15.000 supporteurs, les Nigérianes avaient dicté leur loi et se sont imposées au terme d'un match serré face aux protégées du coach Cheikh Sarr du Sénégal (60-55).

Les Lionnes ont ainsi une occasion de vaincre le signe indien et de prendre une revanche face à une équipe du Nigéria invincible depuis l'Afrobasket depuis 2015 face au Cameroun pays hôte. Une compétition remportée cette année-là par le Sénégal devant les Lionnes indomptables. Auteur d'un sans-faute depuis l'entame de la compétition, les coéquipières d'Amy Okonkwo Olaoluwatomi Taiwo ont fini de confirmer leur suprématie en survolant le tournoi avec quatre victoires en autant de sorties. En demi-finale, elles ont réussi une véritable démonstration en éjectant le Rwanda, pays hôte (79-48).