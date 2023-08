Sénégal: CAMES - L'UCAD enregistre un taux de réussite de 88,5 %

Dakar — L'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar a enregistré un taux de réussite de 88,5 % aux derniers examens du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), a-t-on appris vendredi du rectorat de la première université publique sénégalaise.

« Pour l'année 2023, l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar a enregistré un taux de réussite global de 88,5 % aux comités consultatifs interafricains de l'année 2022 » du CAMES, déclare-t-il dans un communiqué.

Le rectorat de l'UCAD signale que « 161 de ses 182 candidatures étaient soumises à l'inscription sur les listes d'aptitude aux différents grades de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

L'UCAD n'ayant pas présenté de candidat cette année pour les grades de directeur de recherche et de maître de recherche, le taux d'inscription le plus élevé a été noté pour le grade de maître-assistant, avec 92 %, le plus faible étant celui du grade de professeur titulaire, précise le communiqué.

Selon le rectorat, « ces résultats mettent en évidence la qualité de nos enseignants-chercheurs et de l'accompagnement institutionnel » dont ils bénéficient, lequel pourrait toutefois être « sensiblement amélioré pour atteindre de plus grandes performances ».

Les examens du CAMES ont été institués en 1983, avec le tout premier concours d'agrégation en droit et de sciences économiques et de gestion, sous l'égide de 19 pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.

Le but de ces examens est d' »adapter le mode de recrutement de l'enseignement supérieur aux réalités africaines », d' »évaluer les aptitudes des candidats aux fonctions d'enseignants du supérieur » et de « favoriser la promotion des enseignants ».