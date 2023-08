Sénégal: Commune de Sangalkam - L'arrestation du maire serait liée à Juan Branco

Les raisons de l'arrestation musclée du maire de la commune de Sangalkam seraient en relation avec la présence de l'avocat français sur le territoire sénégalais.

En effet, des sources sous le couvert de l'anonymat révèlent que ce serait Alpha Bocar Khouma Alias Pape Sow qui aurait payé les frais d'hébergement de l'avocat Juan Branco, déclaré persona non grata au Sénégal et contre qui le procureur avait demandé des poursuites et émis un mandat d'arrêt international.

Selon notre source, c'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar qui a remonté l'information au niveau de la hiérarchie avant que la brigade d'intervention n'entre en jeu pour procéder à l'arrestation du maire de Sangalkam. Une arrestation qui a eu lieu dans la soirée du jeudi et à laquelle se sont opposés de nombreux jeunes proches de l'édile et dont un certain nombre a été arrêté dont le frère du mis en cause. D'ailleurs des vidéos circulent les réseaux sociaux montrant des images du passage des forces de défense et de sécurité qui ont laissé derrière elles des débris de vitres cassées. Aux dernières nouvelles, le maire serait retenu à la section de recherches de Colobane.