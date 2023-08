Afrique de l'Ouest: Afrobasket féminin 2023 - Le Sénégal perd en finale face au Nigéria (84-74)

Les basketteuses nigérianes ont profité d'une réussite affolante et du défi athlétique les séparant des Sénégalaises pour remporter leur quatrième titre consécutif à l'AfroBasket, se rapprochant du record sénégalais (6), avec une victoire absolument indiscutable (84-74), samedi à Kigali.

On est pas si loin que ça du temps où une médaille d'or après une défaite en finale face au Nigeria pouvait bien être envisagée, sur la scène africaine surtout. Parce que le but était d'y avoir cru le plus longtemps possible, tout en sachant au fond de soi que ça allait lâcher à un moment donné et tourné au désavantage. Ce samedi, en début de soirée au Rwanda, les Lionnes, qui restaient sur cinq défaites fac aux Nigérianes en phase finale de l'AfroBasket, ont rapidement été larguées et, malgré une belle résistance en seconde période, la défaite qui a suivi résonne comme un tableau d'honneur. Certaines décisions arbitrales peuvent en témoigner.