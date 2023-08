Sénégal: Sédhiou / Incendie criminel de la mairie de Karantaba par voie de cocktail Molotov - L'Etat civil et le poste de santé sauvés de justesse, les pyromanes inconnus

La mairie de la commune rurale de Karantaba, dans l'Est du département de Goudomp (Sud), a été la cible d'une attaque criminelle à l'aube du mardi 1er août. Des individus jusque-là non encore identifiés ont aspergé le bureau du maire, Fossar Banding Souané, avant d'y mettre du feu par voie d'un explosif appelé cocktail Molotov, selon le maire. Celui-ci soupçonne des opposants ayant une fois brandi une menace de ce genre. Les gendarmes, qui ont procédé au constat d'usage, ont ouvert une enquête.

Des individus jusque-là non identifiés ont détraqué la fenêtre du bureau du maire de Karantaba, une commune rurale située dans l'Est du département de Goudomp (Sud) et y ont mis du feu, après avoir aspergé de l'essence. Les faits remontent à avant-hier mardi à l'aube, selon le maire Fossar Banding Souané. «Le mardi 1er août, des individus non identifiés ont cassé la fenêtre de mon bureau, y ont aspergé de l'essence, avant de mettre du feu. Tout a brûlé dans mon bureau. C'est un cocktail Molotov qu'ils ont jeté dans le bureau.»

Le feu a consumé tout ce qui était dans le bureau du maire. Et n'eût été l'intervention des voisins, le sinistre allait se propager dans le reste du bâtiment notamment le service de l'état civil, les outils informatiques et même le poste de santé contigu à la mairie. «Les dégâts sont importants car une partie des archives ont été brûlées, le matériel informatique et le mobilier. C'est un acte criminel que nous dénonçons et que nous condamnons avec fermeté, c'est vraiment lâche. Car s'attaquer à une institution, un bien commun comme la mairie, avec tout ce qu'il y a comme archives, est un acte de lâcheté», a expliqué le maire de Karantaba, Fossar Banding Souané.

Et de faire observer que «les conséquences auraient pu être plus importantes car le centre d'état civil allait être brûlé ainsi que le poste de santé accolé à la mairie et qui reçoit beaucoup de malades et de femmes enceintes».

Une enquête est ouverte par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Samine. Et l'édile de cette jeune commune de l'Est du département de Goudomp demande à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre les coupables. «C'est un acte grave qui ne restera pas impuni. La Gendarmerie est venue faire le constat et a ouvert une enquête. Nous demandons que les coupables soient très vite identifiés et sanctionnés, avec la plus lourde des peines prévues. Nous allons nous même, en tant qu'institution, porter plainte et que les populations se tiennent prêtes pour éviter que des gens mal intentionnés viennent abimer ce qu'ils ont comme bien commun comme la mairie», prévient-il.

S'agit-il d'un acte politique et pour quelle fin ? Rien n'a encore filtré de l'enquête, mais le maire Fossar Banding Souané précise que lors d'un concert de casseroles, des individus avaient menacé d'incendier la mairie. Et de relever, au demeurant, que c'est un acte prémédité qui vient d'être accompli.