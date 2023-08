Cameroun: Paul Biya adresse ses condoléances à la Côte d'Ivoire suite au décès d'Henri Konan Bédié

Le Président Paul Biya exprime ses sincères condoléances suite au décès de Monsieur Henri Konan Bédié, ancien Président de Côte d'Ivoire, survenu à Abidjan le 1er août 2023. C'est avec une profonde tristesse que le Président Biya a appris la nouvelle de la disparition de cette grande figure politique africaine.

Henri Konan Bédié a été un acteur clé de la vie politique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, ayant exercé de hautes fonctions au sein de son pays, notamment en tant que Président de la République. Sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire et son engagement en faveur de l'unité et de la stabilité de la région ne seront pas oubliés.

Le Président Biya tient à adresser ses condoléances les plus sincères à Son Excellence Alassane Ouattara, Président actuel de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'épouse de feu Henri Konan Bédié et à toute la Nation ivoirienne. Il partage leur peine en cette période difficile et tient à leur exprimer son soutien et sa solidarité.

La disparition de Monsieur Bédié représente une perte pour l'Afrique toute entière, et son héritage politique et son engagement pour la paix et la prospérité resteront à jamais gravés dans les mémoires.

En ces moments de deuil, le Président Biya tient à rappeler l'importance de l'unité et de la solidarité entre les nations africaines, afin de surmonter les défis communs et de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Que l'âme de Monsieur Henri Konan Bédié repose en paix, et que ses valeurs de paix, de tolérance et de progrès continuent d'inspirer les dirigeants et les peuples africains dans leur quête de développement et de prospérité.