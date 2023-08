Angola: Les députés approuvent le rapport d'opinion sur le statut de l'ancien président et vice-président de la République

Luanda — Les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale (AN) ont approuvé vendredi, sans vote contre, le rapport d'avis conjoint de la proposition de loi sur le statut des anciens présidents et vice-présidents de la République.

Le document, issu de l'initiative législative du titulaire du pouvoir exécutif, va au vote global final lors de la réunion plénière de l'Assemblée nationale, prévue pour le 14 de ce mois.

Le diplôme prévoit, entre autres droits, une allocation mensuelle à vie correspondant au salaire de base du Président et du vice-président de la République en exercice et cumulable avec la pension de retraite à laquelle ils ont droit, médecin personnel, assurance maladie, extensive au conjoint et aux enfants mineurs et le logement familial attribué par l'Etat et le personnel d'accompagnement.

Il comprend également les véhicules de protocole et d'assistance fournis et assistés par l'État, les officiers aux ordres, la sécurité garantie par les organes de l'État, le personnel de bureau et de soutien du bureau et le voyage de vacances annuel avec billet d'avion en 1ère classe, aides de frais pour lui, conjoint et enfants mineurs ou incapable à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Les articles présidents et vice-présidents de la République perdent les droits prévus au diplôme s'ils sont condamnés par un jugement définitif pour les crimes de trahison et d'espionnage, les crimes de pots-de-vin, de détournement de fonds et de corruption et autres portant gravement atteinte à l'État et au droit démocratiques.

Ils perdent également les droits prévus par ce diplôme s'ils acquièrent une nationalité étrangère.

Les principaux devoirs établis par la proposition sont ceux du secret et de la confidentialité sur toutes les questions dont les anciens présidents et vice-présidents ont eu connaissance pendant leur mandat, en plus des devoirs prévus par le régime du secret d'État.

Il est interdit aux anciens présidents et vice-présidents d'exercer toute activité dans le secteur privé pendant une période de cinq ans, et cet empêchement ne couvre pas l'enseignement, la recherche scientifique ou la prestation de services dans des entités à but non lucratif.

Selon le rapport justificatif, les anciens présidents de la République et vice-présidents quittent des postes de direction nationale et de légitimité populaire incontestables, dans lesquels ils étaient à la tête de tout l'appareil administratif de l'État, y compris l'armée.

Lorsqu'ils cessent, ils ont avec eux un vaste réseau d'informations et de connaissances qui, en soi, fait d'eux des éléments fondamentaux de l'État, indique le document.