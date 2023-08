Sénégal: Afrobasket féminin 2023/Sénégal - Nigéria aujourd'hui à 16H - Un remake des finales de 2017 et de 2019

La finale de l'Afrobasket féminin Fiba 2023 va se jouer, aujourd'hui, à la Basket Kigali Arena, entre le Sénégal et le Nigéria. Un remake de 2017 et 2019 avec un bilan de 2 victoires pour les D'Tigresses et 0 pour les « Lionnes » et qui promet.

Les « Lionnes » du Sénégal feront face aux D'Tigresses du Nigeria, aujourd'hui, à la Bk Arena, lors de la finale de l'Afrobasket féminin FIBA 2023. Un match qui promet entre deux équipes au style de jeu opposé mais qui se connaissent bien. Le Nigeria, champion en titre, a battu le Sénégal à deux reprises, lors des finales de 2017 au Bamako Stadium (Mali) et 2019 à Dakar Arena (Sénégal). Mais les « Lionnes » qui ont décroché le dernier ticket pour la finale de l'Afrobasket après une victoire (75-65) sur le Mali, jeudi dernier, sont prêtes contre les championnes en titre. Qualifiées grâce à une série de trois victoires après avoir perdu leurs deux premiers matchs contre l'Ouganda et le Mali, les protégées de Moustapha Gaye veulent terminer la compétition en beauté. « On se prépare contre le Nigéria qui est une très belle équipe. Les gens disaient qu'elle est venue sans ses stars, mais cette équipe est capable de tout. Je leur souhaite de perdre en finale contre nous », a déclaré le coach des « Lionnes », jeudi, en conférence de presse, après la qualification de son équipe en finale face au Mali. Selon toujours lui, certes, le Nigeria a une bonne équipe mais le Sénégal veut se battre et remporter le trophée. « On vient pour gagner, je l'avais dit avant le match contre le Mali. Le Nigéria est une belle machine, mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Ça va être une finale très intéressante », a-t-il fait savoir.

%

Le champion en titre reste pourtant la seule équipe invaincue (4-0) lors de cette compétition continentale. Il a fait, en effet, un grand pas vers son quatrième titre consécutif de l'Afrobasket féminin, grâce à une victoire (79-48) sur le pays hôte, le Rwanda, en demi-finale. Le Nigéria maintient, du coup, son invincibilité en Afrique (23 victoires de suite) et se dirige vers un quatrième titre consécutif. « Il n'y a pas de secret. Mais il faut leur donner les moyens d'agir. J'ai cru en elles. Et j'ai mis beaucoup de confiance en elles. Et nous sommes en train de faire des choses extraordinaires. Le travail d'équipe et la confiance en elles, et nous voyons les résultats », a déclaré Rena Wakama, entraîneur du Nigeria, jeudi dernier en conférence de presse d'après match. Son équipe remaniée, avec seulement quatre joueuses de l'édition précédente au sein de l'effectif, a montré ses capacités à atteindre la finale, en ravageant tout sur son passage depuis le début de la compétition.

L'autre confrontation, aujourd'hui, à BK Arena, sera entre Amy Okonkwo du Nigeria et Cierra Janay Dillard du Sénégal, deux joueuses qui se toisent de près au niveau des performances individuelles par match. En effet, l'intérieure des D'Tigresses est à 22.5 d'évaluation par match contre 20.6 pour la meneuse des « Lionnes ».

CIERRA DILLARD : MENEUSE DES « LIONNES »

« Je vise un titre ici ! »

La meneuse des « Lionnes », Cierra Dillard, est considérée par les observateurs comme un atout précieux de l'équipe du Sénégal dans cette finale contre le Nigeria aujourd'hui à 16 h, à la BK Arena. Certains voient en elle, d'ailleurs, la Mvp de l'Afrobasket féminin Fiba 2023, tellement qu'elle est inarrêtable sur le terrain. « Le Sénégal a une équipe pétrie de talents, qui a sorti un facteur X en la personne de Cierra Janay Dillard. La preuve, elle met 33 points. Nous avons essayé de la retenir pourtant, mais on n'a pas pu », avait d'ailleurs déclaré le coach du Mali, Oumarou Sidiya, jeudi dernier en conférence de presse.

La meneuse, qui est à 21.0 de points par match, a comme objectif principal d'aider l'équipe du Sénégal à remporter le trophée. « Ce qui compte, ce n'est pas comment on commence, mais comment on finit. Je vise un titre ici. Mon objectif principal est de continuer à aider l'équipe par toutes les manières possibles. Je vais donc faire ma part en gardant la même mentalité », a déclaré Cierra Dillard, hier. Très attendue aujourd'hui face aux D'Tigresses, la joueuse de 27 ans a des chances de terminer en tête de la course de meilleure scoreuse, dominée actuellement par Jannon Jaye Otto de l'Ouganda avec (21.3). Cierra Dillard qui est en deuxième position avec (21.0) est suivie par l'Égyptienne Nadine Mohamed Sayed Mohamed (21.0) aussi.