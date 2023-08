Tunisie: A travers les régions

Projet de construction de l'hôpital régional de Thala: Un taux d'avancement de 40%

Le projet de construction de l'hôpital régional de Thala (catégorie B) à Kasserine a atteint un taux d'avancement de 40%. Selon le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaâbani, ce projet est réalisé dans le cadre d'une convention cadre conclue, en 2012, entre la Banque Islamique de Développement et et le ministère de la Santé, moyennant une enveloppe estimée à 53 millions de dinars. Il a indiqué que le chantier, lancé en janvier 2021, devra être achevé en fin d'année 2023, ajoutant que les travaux vont bon train. Ce projet s'étend sur une superficie de 4 ha et comprend 105 lits, un laboratoire, un service des urgences et des services IRM, de chirurgie générale, gynécologie-obstétrique, médecine interne, pédiatrie, réanimation en plus des blocs opératoires, outre un cabinet de consultations externes, une morgue et des espaces techniques et administratifs.

Les travaux avaient été bloqués en l'absence de financements supplémentaires estimés à 12 millions de dinars.

Pour l'hôpital régional de Sbiba (catégorie B) financé par la Banque Saoudienne de Développement à hauteur de 53 millions de dinars, le responsable a expliqué qu'un appel d'offres a été lancé, récemment, ajoutant que la capacité de l'hôpital s'élève à 105 lits. Les travaux d'une durée de 2 ans devront démarrer, fin d'année 2023, a-t-il ajouté.

%

L'hôpital régional renforcé par plusieurs médecins spécialistes

L'hôpital régional à Kasserine vient de se renforcer par un certain nombre de médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation, maladies cardiovasculaires, pédiatrie et psychiatrie.

Selon le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaabani, ces renforts viennent pourvoir les postes vacants dans cette structure médicale, à l'instar du service psychiatrie créé en 2015 sans pour autant recevoir de patients depuis cette date.

A cet égard, trois médecins psychiatres viennent d'être recrutés pour une période de cinq ans, de même pour le service des maladies cardiovasculaires et celui de pédiatrie, renforcés par des médecins spécialistes avec des contrats d'une durée de cinq ans, a fait savoir Chaâbani.

Dans ce même contexte, le service d'anesthésie-réanimation s'était consolidé d'un médecin spécialiste conventionné avec le ministère de la Défense Nationale, en attendant l'enrôlement d'un second médecin conventionné avec le même ministère, la semaine prochaine, ainsi qu'un médecin anesthésiste qui sera recruté sur une base contractuelle.

Concernant les nouveaux services médicaux de l'hôpital régional de Kasserine, mis en service depuis un certain temps, le responsable a fait mention de 6 services, soit les services d'urgences, de maladies pulmonaires, des maladies gastriques, d'endocrinologie et de diabète, d'ophtalmologie et de cathétérisme cardiaque.