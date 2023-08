Tunisie: ESM--Une préparation sur fond d'inquiétude - Les recrutements ne font pas l'unanimité...

C'est un club qui a assuré son maintien lors des derniers mètres, mais il affronte l'incertitude avec des recrutements contestés en vue de la nouvelle saison.

L'ESM a vécu une saison pleine de rebondissements et d'émotions intenses, la saison écoulée, assurant finalement son maintien dans les derniers mètres de la compétition.

Les tifosis de l'Etoile minière ont retenu leur souffle jusqu'au coup de sifflet final, célébrant avec ferveur la survie, surtout que le spectre du purgatoire qui les a tant hantés fut éloigné.

Cependant, malgré cet exploit mémorable qui se répète depuis 4 saisons, l'optimisme, qui accompagnait la préparation de la nouvelle saison qui pointe à l'horizon, a laissé place à l'inquiétude.

Et pour cause, les recrutements estivaux de l'ESM ont suscité des interrogations parmi les proches du club et ont déclenché une colère dans les rangs des supporters passionnés.

Les mouvements réalisés jusque-là sur le marché des transferts n'ont pas réussi à conférer à l'équipe la sécurité tant escomptée.

Les joueurs acquis semblaient déconnectés de la stratégie nécessaire pour s'assurer une saison sans tracas, et éviter les sueurs froides des derniers exercices.

Les choix des recrutements jusque-là ont été critiqués pour leur manque de vision à long terme et pour ne pas répondre aux besoins criants de l'équipe dans des domaines clés, tels qu'une défense solide et une attaque efficace.

Nous rappelons que le club minier a perdu les services de certaines pointures, et qui ne sont pas des moindres. Nous citons le keeper chevronné Bilel Souissi, l'axial Hachem Abbes, le milieu défensif Riadh Frioui, Victor Apata et Kabala.

C'est une colonne vertébrale qui est partie monnayer ses talents ailleurs, et une solide base de joueurs qui ne sont pas les premiers venus.

Colère et frustration

Une déception s'installe sur les travées du Stade de Metlaoui, bondé de tifosis venus s'enquérir de la qualité des emplettes, qui, force est de l'avouer, sont loin d'avoir des noms retentissants. Il y a de l'inquiétude sur fond d'une déception qui a suscité des réactions passionnées.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages exprimant la colère et la frustration des fans qui craignent de revivre les mêmes tensions nerveuses des deux dernières saisons.

Se hasarder à confirmer que le comité directeur a réussi à suppléer les partants, c'est de l'anticipation qui risque de ne pas être du goût de certains.

Après le gardien Hamza Ben Chérifia (ex-ES Radès) et le milieu Yasser Kasseh, formé à l'Inter Milan, et qui a résilié son bail avec le CAB, les responsables se sont attaché les services de trois nouveautés débarquées avec l'intention de briller sous la bannière sang et or.

Il s'agit du milieu de terrain Hazem Kanoun ( ex-SG), Jasser Ben Atig (ex-JSK) évoluant sur le flanc droit et le latéral gauche Ahmed Mazhoud (ex-ASG).

Une incertitude contestée, qui trouve explication dans cette comparaison apportée par les proches du club, qui campent sur leurs positions, quant à l'identité des arrivants et leurs capacités à pouvoir suppléer les partants. C'est une équation difficile à résoudre, du moins en attendant de les voir à l'oeuvre après les trois coups.

Une étincelle dans la grisaille

il s'agit d'un attaquant enrôlé pour 5 ans, et dont ses qualités de baroudeur l'ont précédé. C'est l'ex-ralwayman Ahmed Bouassida, qui était pisté par d'autres clubs de l'élite.

Pour récap, l'ESM a recruté 6 joueurs, mais la qualité et l'assurance d'un gage de sécurité sont loin d'unifier les supporters.

La direction du club est maintenant confrontée à un défi de taille : apaiser la colère des fans tout en travaillant avec les ressources limitées pour renforcer l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Les choix tactiques et les décisions de gestion joueront un rôle crucial dans la façon dont le club naviguera à travers cette période turbulente.

Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, l'ESM se trouve à la croisée des chemins.

La détermination et l'engagement des joueurs sur le rectangle, combinés à des décisions judicieuses de la direction, pourraient être la clé pour apaiser les supporters et s'assurer que le suspense, qui a marqué la saison précédente, soit remplacé par une performance solide et rassurante sur le green. Wait and see.....