Tunisie: 63e anniversaire de l'indépendance du Congo en Tunisie - ' Viva Lipanda'

Les festivités de l'indépendance du Congo en Tunisie coïncident avec le vingtième anniversaire de l'Association des Étudiants et Stagiaires Congolais en Tunisie-AESCT

À l'occasion de "Viva Lipanda" du Congo, le pays de leur origine, et de la vingtième année d'existence de leur association, les Congolais de Tunisie invitent toutes les personnes, de toutes nationalités confondues, à bien vouloir prendre part à toute une série d'activités organisées tout au long du mois d'août, baptisées pour la circonstance "Spécial mois du Congo".

L'AESCT, association apolitique, laïque, à but non lucratif, a été créée à Tunis, en Tunisie, le 3 août 2003, sur la base académique et associative, née d'une volonté de mettre en place une structure visant à regrouper l'ensemble des étudiants et stagiaires congolais en séjour d'études en Tunisie. Elle est présidée par Pierre Christivie Landzi.

Suivant ses objectifs statutaires, elle aspire au renforcement des liens de solidarité et de fraternité en facilitant l'intégration de tous les Congolais étudiant en Tunisie ; la mise en place d'un suivi académique pour accompagner les Congolais en séjour d'études en Tunisie ; servir de relais entre les étudiants et stagiaires et le consulat.

Elle défend également le plein droit des intérêts de tout étudiant et stagiaire congolais en Tunisie et la promotion de la culture congolaise dans ce pays où la communauté congolaise est estimée à près de 700 personnes.