Gabon: Un atelier d'appui à l'élaboration de la politique nationale du handicap au Gabon

La situation des personnes vivant avec un handicap au Gabon a été l'objet d'un atelier organisé par l'Unesco, en partenariat avec l'Organisation des personnes handicapées (OPH) et le Ministère de la Santé et des Affaires sociales.

La question de la personne vivant avec un handicap au Gabon a été débattue en vue de trouver des solutions qui leur sont favorables. C'est la raison de la tenue d' "Un atelier d'appui à l'élaboration de la politique nationale du handicap au Gabon". Une rencontre qui a été initiée par le ministère de la Santé et des Affaires sociale, en partenariat avec l'Organisation des Personnes Handicapées (OPH) et soutenue par l'Unesco.

Le président de l'OPH, Jean-Stanislas Ellag a fait remarquer dans son allocution, que dans tous les pays du monde, le Gabon y compris, les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas encore d'un égal accès à l'Education, au Travail, à la Santé, aux soins, à la culture, aux transport, à l'hébergement, à tous les secteurs de la vie en société.

Pour le président de l'OPH, les associations et Organisations dont la mission est d'accompagner et de représenter ces personnes vivat avec le handicap et leurs proches, côtoient quotidiennement cette misère et savent qu'en dépit d'actions nombreuses, mais trop ponctuelles, cette misère est bien encore omniprésente et effrayante. "L'invisibilité relative des Personnes vivant avec un Handicap en est la cause. En effet, la voix de ces personnes ne parvient pas à être entendue en raison de l'inaccessibilité pour eux des lieux ainsi que des fonctions de participation et décision" indique t-il.

Il faut rappeler à des fins utiles qu'au Gabon, selon le recensement général de la population et des logements de 2013, 37 789 personnes vivent avec un handicap, âgées de 1 an et plus, dont une moitié de femmes, soit une prévalence nationale de 2,2 %. La prévalence du handicap diffère aussi selon le milieu de résidence : elle est 2,5 fois supérieure en milieu rural (4,7%) qu'en milieu urbain (1,9%).