Madagascar: IXèmes Jeux de la Francophonie - Belle moisson de médailles pour Madagascar

Les sportifs et les artistes de la Grande Ile ont pu briller aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa malgré les différentes et dures épreuves. Madagascar occupait, hier soir, la douzième place.

Les porte-fanions malgaches n'ont pas démérité. Madagascar a arraché sept médailles dont trois en or et quatre en argent, à Kinshasa, lors de la neuvième édition des Jeux de la Francophonie (28 juillet au 6 août). La Grande Ile a été représentée dans quatre disciplines sportives dont le basketball féminin, l'athlétisme, le tennis de table, la lutte libre et aussi en culture. Les sportifs ont enregistré deux médailles d'or et trois d'argent. La judokate, l'intouchable Aina Laura Rasoanaivo Razafy, championne d'Afrique junior chez les -70kg filles, a été l'auteur du troisième métal précieux. La numéro un mondiale junior a disposé, hier, en finale, de la Canadienne Laurence Biron par un waza-ari en golden score.

Elle a, en demi-finale, battu la Marocaine Oulaya Khairi, après son succès en quart face à la Mauricienne Noemie Tancy Evenor. La première médaille d'or a été signée Sidonie Fiadanantsoa au 100m haies, le mardi 1er aout. Elle a bouclé l'épreuve de la finale en 13"01, devant la Roumaine Anamaria Nesteriuc (13"20) et la Suissesse Larissa Berteyni (13"58), au stade des Martyrs. Le troisième or, le deuxième pour Madagascar a été ravi par Richianny Ratovo en culture, discipline peinture, jeudi, au Musée National de Kinshasa.

%

Limitées

Elle a présenté deux oeuvres, dont la première intitulée « Sourire mélancolique », créée à Madagascar, exprime le tiraillement entre l'euphorie et la mélancolie des joies hantées par l'absence des êtres chers. Sa deuxième oeuvre, intitulée « Miroir, raconte-moi », décrit son vécu à Kinshasa et a été réalisée en deux jours. En culture, Fitiavana Ratovo Andriantseheno s'est offert la médaille d'argent en sculpture, jeudi soir. En sport collectif, les Ankoay vont encore tenter de rajouter une médaille de bronze en plus, ce samedi. Eliminé sèchement par le Sénégal en demi-finale, ce mercredi, sur le score fleuve de 48 à 94, Madagascar disputera le match pour la troisième place, ce samedi, contre le Liban au stade des Martyrs. En phase de groupe, les Ankoay se sont inclinées d'entrée face aux Lionnes indomptables camerounaises (66-70), avant de battre, par forfait, les Tunisiennes.

En quart de finale, elles ont éliminé les hôtes congolaises par 56 à 53. à l'heure où nous rédigeons l'article, Madagascar occupe la 12e place du tableau des médailles sur les 88 pays en lice. Le Maroc caracole provisoirement en tête avec 22 médailles d'or, 16 d'argent et 18 de bronze. La Roumanie se trouve en seconde position avec 17 médailles d'or et le Cameroun troisième avec huit en or. Quatre disciplines sont encore au programme ce samedi, à savoir la finale du basketball et aussi du football, ainsi que la dernière journée du judo et de la lutte africaine.