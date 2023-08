Guinée: Sécurité maritime - L'intégralité du discours de Mamoudou Diallo directeur national de la marine marchande à la signature du protocole d'accord entre la Guinée et l'institut Camões du Portugal

document

Dans le cadre du projet d'appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l'Ouest, le gouvernement guinéen à travers son ministère en en charge des transports, a signé ce jeudi 03 août 2023 à Conakry, un protocole d'accord avec l'institut Camões du Portugal.

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Madame la Cheffe de délégation de l'Union Européenne en Guinée,

Messieurs les Experts de l'Institut CAMOES du Portugal,

Monsieur le Préfet Maritime,

Monsieur le représentant du Chef d'Etat Major de l'Armée de Mer,

Mesdames, Messieurs le Directeurs Nationaux et Directeurs Généraux,

Mesdames, Messieurs les Hauts cadres de l'Administration civiles et militaire,

Distingués invités à vos rangs et grades respectés,

Mesdames, Messieurs.

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de signature du Protocole d'Accord portant sur la livraison à notre pays d'embarcations à coque rigide sur financement de l'Union Européenne.

Vous me permettrez de présenter brièvement les grandes lignes du projet et de faire une synthèse de la visite que les Experts du CAMOES effectuent dans notre pays depuis le 1er Août et qui s'achève tout à l'heure par la signature du Protocole d'Accord.

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Distingués invités,

La sécurité maritime est devenue de nos jours un enjeu majeur en raison des menaces multiples auxquels les Etats côtiers font face, particulièrement dans le Golfe de Guinée. Il s'agit des actes illicites en mer, notamment la piraterie et les attaques à mains armées, le trafic de marchandises prohibées, la pêche INN, etc.

Pour appuyer ces Etats dans les efforts qu'ils déploient pour lutter contre ces menaces, l'Union Européennes leur a apporté un appui technique, logistique et institutionnel à travers un projet intitulé appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l'Ouest.

L'une des composantes du projet consiste à fournir des embarcations à coque rigide suivi d'une formation dans le domaine de la sécurité maritime à l'intention de tous les acteurs dont les missions ont un lien avec le domaine. En Guinée, le Ministère des Transports à travers la Direction Nationale de la Marine Marchande est le point focal du projet.

L'Institut CAMOES du Portugal est chargé de l'exécution du projet qui comporte aussi un important volet formation.

C'est dans ce cadre qu'une mission d'Experts de cet Institut séjourne dans notre pays depuis le 1er Août avec comme objectifs :

Présenter le projet aux principales structures impliquées dans l'action de l'Etat en mer ;

Faire une évaluation sommaire des besoins en formation ;

Évoluer les capacités opérationnelles des différents départements et entités en vue d'une meilleure exploitation et d'une bonne maintenance des équipements à livrer ;

Formuler des recommandations pour le renforcement de l'assistance technique des partenaires en vue d'une bonne gouvernance du secteur maritime ;

Procéder à la signature du Protocole d'Accord avec les Autorités de notre pays pour la livraison des embarcations.

Durant leur séjour, les Experts de CAMOES ont été reçus par leurs Excellences Monsieur le Ministre des Transports et Madame la Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, ainsi que les Directions et services suivants :

La Direction Nationale de la Marine Marchande ;

L'Agence de Navigation Maritime ;

Le Centre National de Surveillance et Police des Pêche ;

La Préfecture Maritime ;

L'Etat Major de l'Armée de Mer.

Ils ont également visité le site abritant la station côtière de la Marine Marchande à Sandervalia.

Les Experts du CAMOES ont salué l'excellente qualité des discussions qu'ils eues avec les responsables de ces différentes entités et noté le professionnalisme et l'expertise des personnes rencontrées.

Lors de la rencontre avec l'Etat Major de l'Armée de Mer, les Experts ont visité les quelques embarcations de la Marine Nationale dont certaines sont immobilisées pour des pannes techniques. Ce constat sera consigné dans le rapport de mission de manière à susciter l'intérêt des destinataires pour un appui technique à cette importante structure.

Les Experts du CAMOES remercient les autorités Guinéennes pour les dispositions prises en vue du bon déroulement de leur mission et pour les facilités qui leur ont été offertes durant leur séjour.

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Madame la Cheffe de délégation de l'Union Européenne en Guinée,

Distingués invités.

La signature du Protocole d'Accord entre le Gouvernement, représenté par Monsieur le Ministre des Transports et le Président du conseil d'Administration de l'Institut CAMOES du Portugal qui nous réunit ce matin, marque le démarrage effectif du processus de livraison des embarcations à notre pays. Ce Protocole définit les rôles et responsabilités des parties prenantes à toutes les étapes d'exécution du projet.

Dans une première phase, notre pays bénéficiera de deux embarcations d'une dizaine de places, avec une longueur de 8 mètres, une largeur de 3,5m, une vitesse de 45 noeuds. Elles sont dotées de deux moteurs hors-bord.

La livraison des équipements est prévue pour le mois de Mars 2024.