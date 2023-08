Gabon: Inauguration partielle du parc urbain d'Akanda - Un magnifique alliage entre sport et culture

L'Office Nationale du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) par le biais de son président Joannick Ngomo Obiang, a procédé ce samedi 5 août à l'inauguration partielle du nouveau Parc Urbain situé dans la commune d'Akanda. Cette infrastructure est hyper équipée et va pouvoir accueillir les personnes de tout âge confondu.

Après les plateaux sportifs, l'Office Nationale du Développement du Sport et de la Culture a désormais une nouvelle trouvaille : Les Parcs Urbains. Un lieu où le sport et la culture font corps. Le premier, situé dans la commune d'Akanda a été inauguré en présence du Directeur Général de cette entité. D'une superficie de 15000 m² et allant sur une clôture de 500 m, le nouveau parc urbain d'Akanda est une pure merveille.

Dans l'optique de rendre le séjour des visiteurs agréable, l'ONDSC a mis en place un aménagement paysager composé de gazon, du sable fin, des fleurs, des arbres et des palmiers, mais aussi d'un parcours de détente. Pour les plus jeunes, il y a des aires de jeux prévus pour ces derniers.

Pour les sportifs, une station de fitness y est présente, en plus d'un moov'roc qui peut être utilisé simultanément par 11 personnes. Des bureaux administratifs ont été également aménagés, ainsi que des toilettes et un joli parcours santé. Pour les amoureux de l'espace vert, il y a une partie réservée pour les plantes endémiques du Gabon. Tout y est pour passer des moments de détente après une semaine pleine.

Pour le Directeur Général de l'ONDSC, « cette initiative cadre avec les missions de l'Office et qui répond à la politique du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba ». Joannick Ngomo Obiang a tenu à préciser que les visites au sein du Parc sont gratuites comme pour les Plateaux sportifs. « Il y aura un partenariat public privé d'autant plus qu'il y a deux restaurants qui seront installés dans ce site, ainsi que d'autres activités qui se feront autour pour non seulement, financer l'entretien de ce magnifique parc, mais également garantir la sécurité dudit site », a précisé le DG de l'Office aux médias.

Rappelons que ce n'est que le premier parmi tant d'autres qui verront le jour dans les 9 provinces du pays, principalement dans les capitales provinciales. Tout cela est fait pour l'épanouissement des populations, comme l'a indiqué Joannick Ngomo Obiang qui tient à mettre en oeuvre la volonté du Président de la République pour ce qui est du bien-être des Gabonais.