Sénégal: 9es Jeux de la Francophonie / Saly Sarr remporte le triple saut - Fally Sène Sow médaille d'argent en peinture

Pour l'avant-dernière journée de compétition, la délégation sportive du Sénégal aux 9es Jeux de la Francophonie a récolté quatre médailles dont trois pour l'athlétisme (une en or, et deux d'argent) et une autre pour la boxe. Ce, avant les finales de la lutte et du basket ainsi que les dernières sorties en judo pour boucler la campagne kinoise

KINSHASA (RDC) - Au dernier jour de leur programmation, les athlètes sénégalais ont été particulièrement présents au podium des récompenses hier. Trois podiums dont un titre et deux médailles d'argent ont sanctionné les sorties des Lions de l'athlétisme sur le tartan et le sauteur du Stade des Martyrs de Kinshasa. Le titre est à mettre à l'actif de Saly Sarr, victorieuse du concours du triple saut. Elle a réalisé une performance de 14m réussie lors de sa deuxième tentative, alors qu'elle avait mordu lors de son premier saut. Sa marque de référence dans ce concours dépasse de 3 cm, celle de sa poursuivante immédiate, la Camerounaise Véronique Kassendan Rey (13,97m). La médaille de bronze est allée à la Roumaine Diana Ana Maria Lon qui a réalisé un bond de 13,94 m.

Dans ce concours, la Sénégalaise Sangoné Kandji, championne d'Afrique de la spécialité et qualifiée pour les prochains Championnats du Monde était fortement attendue pour les places d'honneur, en particulier le titre. Mais elle a déchanté, ne se classant que 5e avec un saut de 13,19 m, très en deçà de sa meilleure marque sur la spécialité. La deuxième médaille sénégalaise du jour a été remportée par Ousmane Sidibé qui a pris la deuxième place du 400 haies qu'il a couru en 49"58. Une performance qui le place derrière le Marocain Saad Inti (49"32). Le podium est complété par Wendlasida B. Sawadogo qui a tenté de suivre le rythme des deux flèches avec un chrono de 50"34.

La boucle a été bouclée par le relais 4x400m qui a également remporté l'argent. En se plaçant à nouveau derrière les Marocains avec un chrono de 3'03 »66, à un cheveu de leurs devanciers qui ont couru en 3'03"44. Un écart à la ligne d'arrivée qui résulte d'un départ moins maîtrisé du premier relayeur sénégalais (Frédéric Mendy qui traine une gêne au bras) qui a accusé un retard par rapport à son adversaire. Un écart que ses coéquipiers ont tenté de combler. Mais les efforts successifs consentis par Ousmane Sidibé, Lamine Diallo et enfin et surtout, Cheikh Tidiane Diouf n'ont pas permis de rattraper ce retard initial. Les Lions se contentent ainsi de la médaille d'argent qui permet à l'athlétisme de boucler sa compétition avec 8 médailles (3 en or et 5 d'argent). Les Finales de basket et lutte sont prévues aujourd'hui.

Judo - Libasse Ndiaye du Judo -100kg

La délégation sénégalaise de judo a encore remporté le bronze à ces Jeux de Kinshasa. C'est désormais chose faite avec la partition du judo qui a apporté un podium dans la besace du Sénégal. C'est Libasse Ndiaye qui, chez les -100kg, a permis à la discipline, la dernière à entrer en compétition, de remporter une première médaille. Il a battu dans son ultime combat, son adversaire camerounais Franck Ulrich Tahmal Zan par ippon. Un succès par lequel il se console après sa défaite en quart de finale face au Marocain Walid Boukhris qui s'est imposé sur ippon. Entre temps, le protégé du coach Khalidou Gata Bâ a remporté deux combats de repêchage face respectivement au Mauricien Tushur Goodoory et au Congolais de Brazzaville, Charly Mokili. Son compatriote Dautarine Denis Rayan Dacosta n'a pas connu la même joie de toucher une médaille. Il a échoué dans l'ultime tentative chez les -90kg. Il a été battu par le Camerounais Vladimir Carlos Ngueya Naheu par pénalité. Une défaite consécutive à celle concédée en quart de finale face au Roumain Alexandru Sibisan également par ippon. Avec cette défaite dans sa quête de bronze, il quitte donc la compétition sans succès malgré les bonnes dispositions annoncées.

9es JEUX DE LA FRANCOPHONIE À KINSHASA

L'artiste sénégalais Fally Sène Sow remporte l'argent en peinture

La culture sénégalaise s'est distinguée, jeudi dernier, aux 9e Jeux de la Francophonie, à Kinshasa (Rdc). L'artiste visuel Fally Sène Sow a décroché la médaille d'argent dans la catégorie peinture.

Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)

KINSHASA (RDC) - Le Sénégal a enregistré, jeudi dernier, sa deuxième médaille aux 9e Jeux de la Francophonie ouverts le vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa. Ce, après celle remportée la veille dans la catégorie Hip-Hop. L'artiste visuel Fally Sène Sow a décroché la médaille d'argent pour le compte du concours de peinture où il était en compétition avec 20 autres concurrents. Au terme des cinq expositions, d'ateliers, la finale a été marquée par la deuxième place de l'artiste sénégalais, dont l'oeuvre « Sous verre » représente une technique traditionnelle sénégalaise qu'il a retravaillée de sa propre main et à sa façon. « J'ai fait communiquer entre eux les objets et la peinture. Entre le verre et le contreplaqué qui créent la profondeur », a expliqué l'artiste-peintre. Il a dénommé son oeuvre « Qui prend la plume ».

Dans son discours, la présidente du jury peinture, notre compatriote Marième Ba, Secrétaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, a expliqué les critères qui ont conduit au choix des lauréats. Elle a évoqué celui de la créativité, celui de la démarche technique et le discours qui sous-tend la réalisation des oeuvres des artistes en compétition. Le jury s'est aussi appuyé sur le travail effectué par les candidats dans l'espace francophone, mais également, à l'international.

À Kinshasa, les artistes ont été invités à réaliser un travail sur le terrain et à produire des oeuvres fraîches exposées à l'Académie des Beaux-Arts de la capitale congolaise. Un univers dans lequel l'artiste visuel sénégalais s'est bien exprimé.

Passionné par le dessin et l'écriture depuis son plus jeune âge, Fally Sène Sow vit à Colobane, un quartier commercial et populaire à Dakar, où se passent chaque jour des scènes de vie. C'est dans ce décor urbain qu'il trouve l'inspiration. « Mon travail est influencé par une question que je me posais souvent : pourquoi continuer à peindre, alors que je voyais des objets désagrégés... Et en étant artiste, tout évènement, objet, action devient un sujet pictural », explique Fally. Ce moment précis l'incite à écouter ses sentiments. Du coup, l'inspiration lui vient apportant une idée sur la transparence du verre. Le concept consiste à ramasser des objets et de les faire communiquer entre eux sous le verre. « Il existe une netteté de ces derniers avec leur réalité exacte que laisse clairement voir le verre. C'est ainsi que j'ai adopté ma technique (sous le verre) que je sens totalement plus créatrice, où je trouve ma meilleure expression », souligne Fally Sène Sow. Il estime que l'art évolue, l'inspiration suit l'actualité et l'art témoigne de son époque. Puisqu'il y a tant de choses à dire sur Colobane, Sène Sow continue à faire de ses oeuvres des témoignages de moments bien précis sur la vie de ce quartier dakarois.

Le véhicule plastique de Fally se résume en une proposition qui confine des objets, des paysages et des équipements, pour les libérer du registre auquel ils appartiennent, celui de l'économie politique de la dépendance. Dans le processus de création, les dissonances, les fractures, les fragments soigneusement mis en scène ajoutent un supplément de fraicheur à la touche de l'artiste visuel.