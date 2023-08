Madagascar: Soeur Norma Carbonaro et la 'deuxième expédition' sur le plateau d'Antsirabe

Ambanja — Soeur Norma Carbonaro est à Madagascar depuis 35 ans et fait partie de la "deuxième expédition" des Filles de Marie Auxiliatrice, comme elle le dit elle-même en se référant à la première, conduite par Soeur Germana Boschetti (voir Fides 29/7/2023). "Nous étions trois, maintenant à Ambanja des trois il ne reste que moi avec les jeunes. Comme il n'y avait pas de présence des FMA, j'ai commencé dans la première paroisse de Betafo, dirigée par les Salésiens, où nous avons pris en charge la petite école paroissiale qui se trouvait dans une situation très précaire".

La missionnaire, aujourd'hui âgée de 80 ans, se souvient des débuts de sa mission. "Nous sommes parties de rien jusqu'à ce que nous ayons environ 600 enfants, dont nous rencontrions les familles tous les mois. Encouragée par l'évêque de l'époque, pendant environ six ans, chaque jour de la semaine, nous nous rendions dans les villages avec deux aspirants aux activités sociales et apostoliques, nous apportions des médicaments, nous vérifiions combien d'enfants n'étaient pas baptisés et n'allaient pas à l'école. Nous avons rencontré tant de pauvreté et de misère, mais en même temps tant d'accueil, des gens animés d'une foi chrétienne très profonde, des familles unies, et tant d'enfants participant à la vie de l'oratoire salésien. Entre autres initiatives, nous avons lancé un projet pour les femmes qui, jusqu'alors, n'avaient reçu aucune formation."

"Après six ans, j'ai déménagé à Mahajanga où les FMA avaient une école maternelle à laquelle nous avons ajouté un collège et, en 1997, un lycée technique, qui manquait dans le pays. Nos écoles ont toujours été ouvertes, à tous, musulmans, catholiques, protestants."

Après six ans à Mahajanga, Soeur Norma est retournée pour quelques années encore à Betafo avant d'être appelée à Fianarantsoa où les FMA avaient une école maternelle, une école primaire, un collège et un institut de formation professionnelle pour les filles. Mais le missionnaire ne s'arrête pas là. Après avoir quitté Fianarantsoa, elle se rend à Manazare, un village moins avancé que Betafo, à deux heures de la capitale, au centre du pays. "Manazare est un centre agricole où l'électricité est arrivée récemment. Il y a un dispensaire, une grande école polyvalente qui propose également une formation pour les filles."

Puis, toujours en mouvement, Sr Norma est depuis 2016 à la maison générale d'Antananarivo où elles s'occupent d'une école paroissiale de 600 enfants dont elles supervisent également l'administration.

"Parmi les activités de la maison provinciale des FMA dans la capitale, nous nous occupons également d'une centaine d'enfants des rues des quartiers les plus pauvres, âgés de 12 à 16 ans, qui sont totalement analphabètes. Grâce au type d'enseignement que nous leur proposons, ils peuvent atteindre le certificat de fin d'études primaires en un an. Nous suivons également un groupe de très jeunes femmes qui viennent de la rue, souvent avec des enfants. Nous essayons de les rendre indépendantes en leur proposant des formations de quelques mois, puis en leur donnant les outils pour qu'elles puissent gagner quelque chose et ne pas rester dans la rue.

En 37 ans de présence des FMA dans le pays, il y a maintenant huit communautés et une neuvième présente pour une année. "Nous avons beaucoup investi dans l'éducation et la formation intégrale, à tous les niveaux, pour élever les jeunes et les adultes, en réponse au dicton qui dit que celui qui éduque une femme éduque un peuple" a souligné Sr Norma.

Dans un pays qui a tant à offrir, les facteurs de précarité structurelle empêchent malheureusement l'utilisation des ressources au profit de tous. "Nous vivons au milieu de tant de corruption, d'insécurité et d'un manque total de services de base tels que l'éducation et la santé. Depuis quelques années, on assiste à un grand mouvement d'expropriation des maisons des familles les plus pauvres, qui sont déplacées par la violence et les menaces. L'insécurité n'est pas un phénomène qui touche uniquement les grandes villes. Les bandits arrivent partout et font toutes sortes de raids et malheur à ceux qui tentent de se rebeller, ils sont tués immédiatement", dit Soeur Norma. Il y a un manque de moyens de communication et les routes sont presque impraticables".

La missionnaire conclut en soulignant l'aspect positif des volontaires : "ils sont l'élément positif de notre engagement missionnaire, ils sont nombreux, y compris les locaux comme les animateurs, et ils sont toujours disponibles".