Ile Maurice: Le sport à l'honneur en ce dimanche

C'est avec le foot anglais que le JT du 19 h 30 de ce dimanche 6 août a débuté. En effet, après d'intenses négociations, la chaîne nationale prévoit de diffuser des rencontres de la Premier League.

Ainsi, chaque samedi, les téléspectateurs auront droit à un match phare. Aujourd'hui, le coup d'envoi du championnat anglais a été donné avec The FA Community Shield opposant Arsenal à Manchester City à Wembley. Par ailleurs, pour la première rencontre du championnat 2023-24, rendez-vous vendredi, pour un nouveau match de Manchester City qui va en découdre avec Burnley. Plus près de nous, Maurice termine les Jeux de la Francophonie à Kinshasa avec un total de six médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze. La délégation mauricienne rentre au pays demain après-midi.

Demain lundi marque aussi le début du troisième trimestre pour les écoliers du primaire. Côté météo, l'anticyclone au sud-sud-ouest des Mascareignes amplifie les effets de l'hiver sur le pays. Ce dimanche, plusieurs activités ont dû être annulées à cause du vent et de la pluie, notamment la 21e journée hippique. Et, ce temps devrait persister toute la semaine.

Par ailleurs, le Pape François a clôturé les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), à Lisbonne par une messe. Plus de 125 jeunes Mauriciens ont fait le déplacement au Portugal. Le prochain rendez-vous est pris en Corée du Sud en 2027. En outre, l'Arya Samaj de Forest-Side a célébré ses 100 ans et ses membres en ont profité pour parler de leurs réalisations sur le plan local.

De plus, le bâtiment du Civil Service College est presque terminé et devrait ouvrir d'ici décembre. Il espère former entre 15 000 à 20 000 fonctionnaires par an. Par ailleurs, à travers l'Economic Development Board (EDB), Maurice envisage de passer du haut de gamme aux produits de luxe, avec la participation d'une trentaine de compagnies.