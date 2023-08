Tunisie: Festival international de Carthage - Nouvelle date pour «Trio Taksim» et «Trio Joubran»

Ce n'est que partie remise, le rendez-vous est fixé pour le 14 août.

Faisant suite au report du concert du 4 août 2023 de Trio Taksim et Trio Joubran pour cause d'intempéries, le Comité directeur de la 57e édition du Festival international de Carthage (FIC) et l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca) informent le public qu'il a été décidé d'organiser ce concert le lundi 14 août 2023.

Ils annoncent à cet effet que les billets précédemment achetés demeurent valables pour assister au spectacle à sa nouvelle date et que la vente des billets reste ouverte pour ceux qui souhaitent se procurer des billets. Le remboursement des billets achetés reste, toutefois, possible.

Rappelons que cette soirée attendue du festival international de Carthage est assurée par deux des plus belles propositions de la musique instrumentale.

Le Trio Joubran sont trois frères, Samir, Wissam et Adnan qui jouent du oud. Sur scène et en studio, ils croisent leurs instruments comme trois voix solistes pour n'en former qu'une. Le oud, luth oriental, est devenu la voix de leur âme, le coeur battant de leur être, de leurs émotions avec lesquels ils ne forment qu'un. Dans leurs compositions, chacun vient apporter sa pierre à l'édifice, sans jamais faire de l'ombre aux deux autres.

Car, pour eux, la musique n'a de sens qu'à trois. Chez les Joubran, la virtuosité ne cède pas le pas à la démonstration. Ce qui est en jeu chez ces natifs de Nazareth, issus d'une longue lignée de luthiers, c'est la perpétuation d'une tradition. Une tradition qu'ils ont aussi profondément renouvelée par leurs touches autour du potentiel du oud, cet instrument soliste qu'ils conjuguent à merveille au pluriel. A trois, toujours.

Taksim Trio est né d'un brassage entre l'orient et l'occident, une spécificité rare que détient la ville d'Istanbul. C'est cette ville qui a inspiré ces trois virtuoses, formés à la culture gitane, pour qu'ils tissent entre eux de la magie, avec des airs orientaux qui sonnent à la fois comme des airs anciens mais en même temps très actuels, modernes et contemporains.

Profondément enraciné dans son propre héritage musical turc de style traditionnel, Taksim Trio incorpore des styles tels que le classique et le jazz dans ce moule traditionnel, permettant à la direction de leur jeu de représenter la mégapole Istanbul dans ce qu'elle a de grandeur et d'aura ; la musique de Taqsim reflète l'histoire de la musique dans ce qu'elle a de plus beau.