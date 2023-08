Afrique: Afrobasket féminin 2023 - Face au Sénégal, le Nigeria a montré plus d'envie, selon son entraineur

Kigali 5 août (APS) - L'entraîneur des D'Tigers, championnes d'Afrique de basket, Rena Wakama, a soutenu, samedi , que son équipe a montré « plus de détermination et d'envie » pour s'imposer face au Sénégal, en finale de l'Afrobasket féminin.

« La différence s'est faite au niveau de la détermination. L'équipe qui en voulait le plus est celle qui a gagné la finale », a-t-elle dit, en conférence de presse, après la victoire du Nigeria, 84-74, sur le Sénégal.

« Tout le monde était fatigué et voulait la même chose et pendant les moments difficiles, j'ai dit aux filles, vous devez y croire vous devez y aller et vous battre », a-t-elle dit.

Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une victoire collective du Nigeria. « Ce n'est pas une victoire à moi seule. Les filles ont fait le boulot. J'étais juste le leader pour donner la direction », a-t-elle commenté

Pour Rena Wakama, le déclic qui leur permet d'être cette belle équipe s'est créé lors du match des quarts de finale contre le Mozambique. « Il y a eu un tournant ce jour là. L'équipe était menée de 12 points. Les filles m'ont dit qu'elles n'allaient pas perdre ce match », s'est-elle souvenue.

J'ai regardé mes joueuses dans les yeux et elle m'ont dit que nous n'allions pas perdre et cela a créé ce déclic qui leur permet d'être là où elles sont.

« C »est au-delà du basket. C'est inimaginable, irréel. J'ai eu une année très compliquée et difficile et j'ai demandé à Dieu de me donner du soleil et ce trophée est le plus beau soleil que je puisse recevoir et je suis très reconnaissante. », s'est-elle réjouie.

« Nous avons un coach qui nous fait confiance. Même quand le Sénégal est revenu au score, nous avons continué à nous battre. Le doute ne nous a pas traversé l'esprit. Nous avions décidé de nous battre ensemble, de rester une équipe. C'est collectivement que nous y sommes arrivées », a dit la MVP de la compétition, Amy Okonkwo du Nigeria.

De l'envoyée spéciale de l'APS